【利是小偷】8歲表弟拜年擅自入房偷利是錢　港女震驚︰打開櫃桶得返吉封

▲ 8歲表弟拜年擅自入房偷利是錢。

新年有親戚拜年，有人最怕小朋友，生怕他們來搗亂，會收起貴重的珍藏玩具等。有名港女近日在網上發帖，表示被8歲表弟偷利是錢，她非常驚訝，沒想過小朋友會偷東西，並決定跟父親和姑丈揭發表弟的惡行。

前日（2日），一名女網民在網上討論區「Dcard」發帖，題為「比（俾）個8歲嘅表弟偷曬啲利是」。事主指出大年初一，姑媽全家包括8歲表弟來拜年，她在親友上門前去沖涼，可是比原定時間久了，沖涼出來已經見到姑媽姑丈坐在廳中，當時事主不見表弟，問及 「表弟呢？佢唔舒服冇嚟呀？」

8歲表弟上門拜年擅自入房

媽媽告知表弟入了事主房間，事主當下不滿表弟擅自闖入她的房間，「聽完都躁躁哋」，可是新年不想開聲表達不滿，只是心想「有咩可能放佢入我間房？」

不過算，新年流流，唔想話人，我入返房見到表弟， 問佢做緊咩，佢就話睇緊我同啲Fd（朋友）嘅合照，我癡曬啲相喺牆到。

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事主向表弟說「快啲出返去同長輩拜年」，趕他出房。她提及習慣收了利是會放入房的櫃桶， 不會特別鎖房門。當刻，她沒特別為意利是錢，亦沒想過小朋友會偷，是事後才發現被偷錢。

到佢哋成家走曬之後，我就返房做自己嘢，一打開櫃桶發現啲利是封打開曬，入面係吉嘅？

打開櫃桶驚見只剩吉封

事主已經跟老豆姑丈講此事，而姑丈一家亦已網上過數退還利是錢給事主，並提及已向兒子說教及懲罰他。她表示，慶幸親人有賠償之外，也沒有反過來責備她不放好錢，或要求她體諒小朋友。

佢哋過返千3俾我，其實我都唔知實際金額幾多，因為啲利是我冇開過，所以都係佢哋話幾多就幾多。

網民知錯能改最重要

網民就此留言小朋友要知錯能改，孩子犯事家長有責，家教很重要。另有的慨嘆「細個都咁，大個仲得了」、「如果小朋友做錯，道歉肯定要， 另外最重要係要教識佢，佢嘅行為係唔啱，咁樣佢先至唔會再做」。更多留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳