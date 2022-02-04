【提升檢測】政府目標每日檢測量增至30萬　將推行一次全民自我檢測

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行政長官林鄭月娥今日（4日）下午會見傳媒，交代最新防疫措施（詳情即看：【下一頁】）。林鄭月娥表示，在新年期間實地到檢測中心考察過，發現污水監察發出的警號越來越多，即經過分析後呈陽性的樣本越來越多，並遍佈港九新界。以昨日為例，75個樣本，有28個呈陽性。

林鄭月娥指，病毒檢測是最重要發現感染個案的途徑，現時有多種途徑去進行檢測，包括圍封強檢、強制檢測、願檢盡檢、自我快速抗源檢測。現時常置檢測中心有19個，流動檢測站每日平均能開60多個，定額檢測量達10萬次，而在這一段時間都有超額進行到13萬次，在一個月內進行了350萬次檢測。

林鄭月娥宣布，加大本港檢測量由10萬次增加到20萬次；將在馬鞍山體育館重設火眼實驗室，當火眼實驗室建立起來，香港每日定額檢測量能達到30萬次。

另外，本港將會更常用自我快速抗原檢測，特別是清潔人員及保安人員、污水檢測呈陽性的大廈，現時已派發了60萬套檢測包。政府已採購千萬套自我檢測包，預計下星期陸續到達，將會進行一次全民自我檢測。

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記者：李榮忠