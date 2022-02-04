【新冠肺炎】黃大仙祠今重開祠內人山人海　善信入場須用安心出行

▲ 祠內人流絡繹不絕。（曾耀輝攝）

不少市民新年都會到黃大仙祠上香，因疫情關係，今年黃大仙祠大年初一頭炷香儀式不開放給公眾參與，並於正月初一至初三暫停開放。黃大仙祠今日（4日）重開，善信入內必須掃安心出行，祠內人流絡繹不絕。

黃大仙祠今日開放時間為上午7時30分至下午6時，並實施單向參神路線及人流管制，祠內亦設人數上限，園方會隨時因應人數而暫停入祠。

黃大仙祠今重開，祠內人山人海，點擊下圖即看：

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黃大仙祠昨日於社交平台發文表示，新春期間，黃大仙祠只設有一處上香區，不設供品區和跪拜區；初四至初七期間，每位進園善信可獲贈大仙香枝，祠內嚴禁燃點大束香枝及攜帶粗香、元寶蠟燭、生油及大型供品。而求籤區將會設於第一、第二參神平台及三聖堂平台。

園方亦呼籲善信先接種新冠疫苗，並遵守政府的防疫指示。

▲ 黃大仙祠今日重開。（曾耀輝攝）

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責任編輯：黃悅晴