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【第五波疫情】入境處由即日至下周五 只提供緊急和必須的公共服務

社會 17:20 2022/02/04

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

入境處由即日至下周五只提供緊急和必須的公共服務。

第五波疫情爆發，入境事務處（入境處）公布，因應政府擴大僱員特別上班安排和暫停非必須公共服務，由2月4日至2月11日只提供緊急和必須的公共服務。

其中就身份證事宜，處方在港島及九龍的人事登記辦事處只提供緊急補領身份證服務，申請人須先行預約。在所有婚姻登記處，只提供處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務。

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就簽證及延期逗留，入境處只接受以投遞方式遞交的緊急延期申請，申請人必須提供本地聯絡電話號碼，處方將稍後聯絡跟進。

身份證方面，處方在港島及九龍的人事登記辦事處只提供緊急補領身份證服務，申請人須先行預約。而旅行證件方面，只提供緊急申請及領取香港旅行證件服務，申請人須先行在辦公時間內致電2852 3045作安排或查詢。

至於簽證及延期逗留，只接受以投遞方式遞交的緊急延期申請（包括已預約的申請人），申請人必須提供本地聯絡電話號碼（流動電話號碼為佳），入境處會在稍後時間聯絡申請人跟進其申請事宜。

婚姻登記方面，所有婚姻登記處只提供處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務。

責任編輯：鄺嫻

九龍 簽證 疫情 香港 入境處

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