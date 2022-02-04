  • 15°C
香港時間 : 2022204日 (週五) 19:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】林鄭月娥：竹篙灣檢疫中心將予無症狀患者隔離　研密切接觸者改家居檢疫

社會 18:00 2022/02/04

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

行政長官林鄭月娥今（4日）見傳媒（資料圖片）

本港第五波疫情愈演愈烈，今日新增131宗確診個案，當中130宗涉本地感染、1宗輸入，包括71宗與其他個案相關、59宗源頭不明。另有195宗初步確診。​行政長官林鄭月娥今（4日）見傳媒表示，竹篙灣檢疫中心將予無症狀患者隔離，正研密初接觸者改家居檢疫。

林鄭月娥表示，所有確診個案不論有否病徵都要治療及隔離，而目前有3,600張床，主要來自各醫院及臨時醫院，料不會大幅增加，而予密切接觸者及次密切接觸者的檢疫設施，連同多家酒店用作檢疫設施，至下周僅提供6,200房，即使已修訂離院準則及檢疫時間都不足，應變策略是將竹篙灣檢疫中心逐步變作社區隔離設施，作無症狀患者隔離用途；而本來要檢疫人士，正研究將密初接觸者及次密初接觸者作家居檢疫，料隨時會啟動，而家居檢疫會研是否增電子手帶。

最新影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

相關文章

【新冠疫苗】徐德義指已開始採購新一代疫苗　將多加宣傳推動5至11歲童打針
12:12 2022/01/21
【新冠疫苗】徐德義指已開始採購新一代疫苗　將多加宣傳推動5至11歲童打針
【新冠肺炎】下月16日起推疫苗氣泡　私隱公署員工須至少打一劑新冠疫苗
17:51 2022/01/24
【新冠肺炎】下月16日起推疫苗氣泡　私隱公署員工須至少打一劑新冠疫苗
【新冠肺炎】財庫局下月16日起推疫苗氣泡　承辦商等僱員須至少打一劑新冠疫苗
17:28 2022/01/25
【新冠肺炎】財庫局下月16日起推疫苗氣泡　承辦商等僱員須至少打一劑新冠疫苗
【新冠疫苗】衞生署上周接65宗打針後異常報告　再多3人離世前14日內曾打疫苗
17:44 2022/01/26
【新冠疫苗】衞生署上周接65宗打針後異常報告　再多3人離世前14日內曾打疫苗
【新冠疫苗】銅鑼灣禮頓中心下周五增設社區疫苗接種中心　為市民接種復必泰
今日 15:17
【新冠疫苗】銅鑼灣禮頓中心下周五增設社區疫苗接種中心　為市民接種復必泰

你可能感興趣

【新冠疫苗】徐德義指已開始採購新一代疫苗　將多加宣傳推動5至11歲童打針
12:12 2022/01/21
【新冠疫苗】徐德義指已開始採購新一代疫苗　將多加宣傳推動5至11歲童打針
【新冠肺炎】下月16日起推疫苗氣泡　私隱公署員工須至少打一劑新冠疫苗
17:51 2022/01/24
【新冠肺炎】下月16日起推疫苗氣泡　私隱公署員工須至少打一劑新冠疫苗
【新冠肺炎】財庫局下月16日起推疫苗氣泡　承辦商等僱員須至少打一劑新冠疫苗
17:28 2022/01/25
【新冠肺炎】財庫局下月16日起推疫苗氣泡　承辦商等僱員須至少打一劑新冠疫苗
強制檢測 疫苗 新冠肺炎 經濟 記者 疫情 新冠肺炎疫情 IB 肺炎 林鄭月娥

最高瀏覽

【直率港姐】於蘇格蘭當護士月入2.6萬 　謝嘉怡自揭TVB底薪少：家人怕掙不到錢
17:03 2022/02/03
【直率港姐】於蘇格蘭當護士月入2.6萬 　謝嘉怡自揭TVB底薪少：家人怕掙不到錢
【第五波疫情】張竹君：未來或出現數以百計確診個案　呼籲市民少拜年多留家
16:45 2022/02/03
【第五波疫情】張竹君：未來或出現數以百計確診個案　呼籲市民少拜年多留家
【星二代】張智霖袁詠儀兒正面曝光 15歲魔童似混血兒讀全港第3貴國際學校
12:28 2022/02/03
【星二代】張智霖袁詠儀兒正面曝光 15歲魔童似混血兒讀全港第3貴國際學校