【新冠疫苗】林鄭月娥：竹篙灣檢疫中心將予無症狀患者隔離　研密切接觸者改家居檢疫

▲ 行政長官林鄭月娥今（4日）見傳媒（資料圖片）

本港第五波疫情愈演愈烈，今日新增131宗確診個案，當中130宗涉本地感染、1宗輸入，包括71宗與其他個案相關、59宗源頭不明。另有195宗初步確診。​行政長官林鄭月娥今（4日）見傳媒表示，竹篙灣檢疫中心將予無症狀患者隔離，正研密初接觸者改家居檢疫。

林鄭月娥表示，所有確診個案不論有否病徵都要治療及隔離，而目前有3,600張床，主要來自各醫院及臨時醫院，料不會大幅增加，而予密切接觸者及次密切接觸者的檢疫設施，連同多家酒店用作檢疫設施，至下周僅提供6,200房，即使已修訂離院準則及檢疫時間都不足，應變策略是將竹篙灣檢疫中心逐步變作社區隔離設施，作無症狀患者隔離用途；而本來要檢疫人士，正研究將密初接觸者及次密初接觸者作家居檢疫，料隨時會啟動，而家居檢疫會研是否增電子手帶。

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記者：鄧凱文