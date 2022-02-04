【減肥大作戰】男友劈腿閨蜜肥妹化悲憤為力量　4個月減66磅蛻變女神

▲ 男友劈腿閨蜜，肥妹化悲憤為力量，4個月減66磅蛻變女神。

越南一名身材圓潤的女生，近日發現被交往3年的男友背叛，而出軌對象竟是自己的閨蜜，不過她化悲憤為力量，下定決心減肥，花了4個月，足足減走30公斤（約66磅），搖身一變成為fit爆女神。

根據外媒報道，來自胡志明市的21歲女大學生Nguyễn Thị Thảo Nhi，從小便經常因為圓潤的身材遭到嘲笑，令她變得缺乏自信，雖然她對一直對時尚設計很有興趣，但只能穿寬鬆的衣物遮掩身材。

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她就讀高中時，認識了現在的男友，他是第一個稱讚她「很漂亮」的人，又不嫌棄她的身材，他們自高中起開始交往，直到升上大學二年級，戀情維持了3年。沒想到，女生發現男友竟移情別戀，出軌對象更是自己的閨蜜，不久前甚至得知他們已經結婚的消息，讓事主相當崩潰。

為了讓自己振作起來，她化悲憤為力量，決心減肥。她首先嚴格控制飲食，戒掉過去最愛的零食和奶茶，同時進行高強度的運動。經過4個月的努力後，她由原本的80公斤（約176磅）減至50公斤（約110磅），足足減去30公斤，終於能穿上以往想穿的衣服。

這位女大生接受媒體訪問時表示，很感謝前男友，要不是對方劈腿，他也不會下定決心減肥，「減肥後變得更有自信，覺得很幸福」。這段勵志經歷曝光後，網民紛紛表示，「前男友一定後悔到不行吧」、「最美的復仇」、「30公斤是怎麼辦到的」。

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責任編輯：羅嘉欣