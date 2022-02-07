【2022情人節】Chloé 4款花香香水推薦　低至$685入手　

▲ Chloé四款情人節香水最平$685起便可入手（圖片由品牌提供）

接近情人節之際，Chloé推出四款情人節香水，為有意送香水給另一半的大家提供靈感，挑選適合對象的浪漫香氛。

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溫柔小清新—— Eau de Parfum Naturelle (HKD 685/30ml, HKD 975/50ml, HKD 1,365/100ml)

以玫瑰為象徵，Eau de Parfum Naturelle 的基調圍繞生長於保加利亞有機農莊的玫瑰花，玫瑰與橙花交織的芳香，提升香櫞和黑醋栗芽的清新感。含羞草精油融合了花香，疊加雪松基調尚營造獨特感受。

嫵媚優雅 —— L'Eau Eau De Toilette (HKD 795/ 50ml)

Chloe L'Eau Eau De Toilette展現如水般女性優雅魅力。前調是玫瑰、葡萄柚和荔枝，中調是木蘭和玫瑰，依然帶著玫瑰的香甜，但又增添了木蘭的清香，而後調則是橡木苔、雪松、琥珀和麝香，縈繞著優雅氣息。

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溫暖迷人 —— Atelier des fleurs Rosa Damascena (HKD 1,890/ 150ml)

By Amandine Clerc-Marie Atelier des fleurs Rosa Damascena

Atelier des fleurs Rosa Damascena略帶辛香花香，玫瑰香氣散發出植物純淨感。香調靈感來自調香師 Amandine Clerc-Marie 童年時期聞到玫瑰及葉子釀造香氣。伴隨鮮摘大馬士革玫瑰飄散出自然幽香，給人溫暖療癒的氛圍。

明媚甜美 —— Atelier des fleurs Ylang Cananga (HKD 2,170/ 150ml)

By Serge de Oliveira

Atelier des fleurs Ylang Cananga讓大家仿佛置身於馬達加斯加的貝島依蘭花田。Serge de Oliveira 對這種花香印象鮮明。採花家族以人手將鮮花摘下。及後，他們將依蘭放進籃子裡，啟迪調香師調製出充滿陽光氣息的香氛。

為慶祝情人節，Chloé 設有限定購物禮遇，顧客於2月10日至15日期間於尖沙咀海港城Chloé Atelier des Fleurs旗艦店或海港城FACESSS香水專櫃購物滿港幣＄2,800即可免費獲贈花束一束*。

Chloé Atelier des Fleurs 旗艦店

地址：尖沙咀海港城港威商場二樓 2407 號舖

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責任編緝：王明芳