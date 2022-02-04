【育兒壓力】頭痛胃痛失眠是育兒壓力徵兆　社工分享5招正面親職家長減壓貼士

▲ 社工分享5招正面親職家長減壓方法。（i-stock圖片）

不少家長分享，在現今世代要教養孩子一點也不容易。在社會氣氛影響下，經常擔心孩子「落後」和「輸在起跑線」，需要時刻關注孩子成長和身心健康，若父母本身是雙職，更倍添壓力，有時甚至忽略照顧自己的需要，影響生活及夫妻關係。在此，希望能與各家長分享「正面親職」家長減壓錦囊，幫助大家學懂減壓，持守正面心態，攜手面對育兒壓力。

面對育兒壓力，你可能有以下的身心反應︰

情緒/感受 擔心、焦慮、緊張、無助、煩燥…… 身體反應 難以入睡、頭痛、胃痛、失眠、難以集中、疲倦乏力…… 行為 責打孩子、破口大罵、常常責怪自己…… 非理性想法 • 我要給孩子最好的東西

• 我要成為最好的父母

• 已經教了孩子很多次，他應該要聽話

這些情緒、身體反應和想法的出現在所難免，而每個人的反應都可能不一樣。面對這些狀況，家長要先照顧好自己的身心，這樣才可帶領孩子健康成長。家長可採用以下五個錦囊幫助自己︰

錦囊1︰覺察自己的情緒及想法

出現情緒起伏及身體壓力反應時，宜停一停、深呼吸、喝杯水等，平靜自己。然後，假如我們出現較負面的想法時，例如：「弊啦！阿仔/阿女又唔聽話！要罵大聲啲，等佢知驚先!」，可以回想孩子出現不當行為背後的原因，理解孩子的需要，從而定下心神，再思考正面的方法處理。

錦囊2︰保持理性想法及希望感

須知道世上沒有完美的孩子或父母，假如鑽牛角尖、出現較負面的想法，應欣賞孩子其他美好的地方，不宜過份追求完美，例如﹕「雖然擔心孩子的學習出現困難，但我們已盡力幫助他，而且孩子在其他方面均正面發展。」

錦囊3︰安排給自己、另一半的專屬時間

平衡工作與家庭生活，不要單單聚焦在管教及照顧子女身上。家長需安排專屬時間，照顧好自己，重新得力。家長宜抽取時間做自己喜愛的事情，好好享受。此外，保持良好的夫妻關係相當重要，安排時間與配偶獨處，彼此分享生活點滴和感受。這樣，夫妻面對艱難的處境、育兒的困難時，才能互相支持和安慰，以致減少管教上的衝突。

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錦囊4︰保持與他人聯繫

定期與朋友相聚，擴闊生活圈子，與他人分享自己的難處及心情，釋放壓力。此外，家長亦可參與家長小組，與孩子年齡相若的媽媽互相支持，分享育兒經驗，集思廣益，才更有能力解決問題。

錦囊5︰定時作息、建立運動及鬆弛練習

維持規律生活有助增加安穩感覺，建立與家人定期一同做運動的習慣，進行拉筋、靜觀等鬆弛練習，有助放鬆身心，舒緩過份緊張的情況。

好好照顧自己的需要，保持身心健康，才是帶給家人及孩子最大的祝福。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工 林穎怡