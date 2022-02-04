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【封區檢測】一晚圍封3區　涉啟德嘉匯、西營盤毓明閣及黃大仙翠竹花園【不斷更新】

社會 19:39 2022/02/04

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啟德新區沐寧街7號嘉匯第1-3及第5-9座須圍封檢測。（資料圖片）

政府今日（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將啟德新區沐寧街7號嘉匯第1-3及第5-9座西營盤第三街208號毓明閣第一座黃大仙翠竹花園第14座指明為「受限區域」，在內的人須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【19：30】

由於近日發現一宗曾在黃大仙翠竹花園第14座居住的陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時三十分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

【19：00】

由於近日發現數宗曾在西營盤第三街208號毓明閣第一座居住的初步陽性檢測個案和陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於今晚十一時前接受檢測。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

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【18：00】
 
政府發言人表示，由於啟德新區沐寧街7號嘉匯第1-3及第5-9座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。當局將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨12時前接受檢測。

受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。
 
根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月22日至2月4日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月6日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴、李榮忠

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