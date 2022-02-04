【藐視判囚】涉擾亂立法會內會議會　張超雄認藐視罪囚3星期

▲ 張超雄今承認藐視罪，判監3星期。資料圖片

8名泛民前任立法會議員及助理，涉於2020年5月8日在立法會內擾亂議會，及干預立法會人員，違反《立法會（權力及特權）條例》。當中前立法會議員張超雄今（4日）於西九龍裁判法院承認1項藐視罪，張求情時指，條例本身是讓議員可在免於被控的威脅下自由地代表市民發聲，政府卻以這法例控告議員。裁判官判刑時指，張的行為雖未即時令會議停止，但亦對其他議員造成相當大的干擾，就控罪判處張即時入獄3星期。

前立法會議員張超雄(64歲)，被控1項違反《立法會（權力及特權）條例》的藐視罪，指他於2020年5月8日，在立法會綜合大樓會議室1內，在立法會的委員會舉行會議時引起擾亂，令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

案情指，案發當日時任立法會內會主席李慧琼議員，在立法會綜合大樓會議室1內召開會議。會議前多名泛民主派議員包圍主席台，叫囂及猛力衝擊防線。約下午2時半，李宣布會議開始，並要求所有立法會議員返回座位，但張拒絕。

自約下午近3時43分起，張手持1個有「李慧琼 越權」字句的標語牌站在主席台前方的防線前，不停反覆高喊「李慧琼越權」。張間歇停止後，於約下午4時，張再開始連續及不斷地高喊「李慧琼越權」長達約44分鐘。

多名立法會議員表示張反覆高喊口號的行為令他們分心，請求李把張逐離場。張儘管聽到有關投訴，但沒有停止，亦拒絕返回座位。約下午5時，因應多名議員的請求，李命令把張逐離場。

張超雄親自求情時指，從未有想過退下火線後，會在法庭上認罪。張表示從未有藐視立法會，相反覺得政府對立法會欠缺尊重，令很多社會問題出現。張指，曾於2014年及2019年用身體阻止示威者撞門，因為他與同事均相信和平，惟現時很多同事已經入獄。

張續指，由於案發前有外聘大律師提供法律意見，指李慧琼無權主持會議，他有責任提出異議。 張又指，《立法會（權力及特權）條例》本身是讓議員可在免於被控的威脅下自由地代表市民發聲，可是政府以這項法例控告議員，其實法例正是要避免以司法介入立法會議員的工作。張強調，能以立法會議員的身份為香港人爭取社會公義、推動民主，深感榮幸，無怨無悔。

代表律師求情時指，案發時張僅舉牌、叫口號，行為相對輕微。張直至被逐離場時亦沒有掙扎，避免對保安造成傷害，張亦沒有重犯可能。由於沒有案例參考，冀裁判官能以大額罰款及緩刑處理。

裁判官判刑時指，張的行為持續一段時間，雖未即時令會議停止，但亦對其他議員造成相當大的干擾。會中主席亦不止一次向張發出警告，最終更將他驅逐離場。

裁判官續指，議員造成的破壞比觀眾大，因為議員在會議廳內的不當行為最直接造成影響。裁判官指，干擾議會的運作會帶來文明的倒退，就控罪判處張即時入獄3個星期。

另一宗涉嫌違反《立法會權力及特權條例》案的被告區諾軒，則押後至3月25日與其餘同案被告一同答辯，區獲准保釋，但因民主黨初選案需繼續還押侯訊。

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記者：梁錦麟