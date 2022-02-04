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【防疫措施】司法機構宣布進一步加強法庭社交距離措施　涉陪審團新聆訊將延期

社會 18:30 2022/02/04

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司法機構宣布，由下周一（7日），法庭座位數目將進一步減少，而有陪審團參與的新聆訊將會延期。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，司法機構今日（4日）宣布，因應最新的公共衞生情況，由下周一（7日），法庭座位數目將進一步減少，而有陪審團參與的新聆訊將會延期，除非法庭另作指示。

司機機構表示，原訂由2月7日至2月底展開有陪審團參與的新聆訊及死因研訊一般將會延期，除非法庭另作指示；如有陪審團參與的新聆訊必須進行，法庭會另行通知訴訟各方有關安排；如有涉及陪審團的聆訊程序必須進行，司法機構將採取額外措施，確保陪審員之間的社交距離有所增加。所有其他法庭聆訊一般將繼續如期進行，除非法庭另作指示。

另外，法庭內的公眾席和法庭大堂的座位數目將進一步減少，以增加社交距離。司法機構說，在有需要及切實可行的情況下，或會安排轉播在同一法院大樓內的法庭聆訊。
 
司法機構亦會維持所有現行的預防及人群管理措施，包括加強清潔和消毒公眾和職員區域、強制所有進入法院大樓的人士須接受體溫檢測和使用「安心出行」流動應用程式；除非法官或司法人員另有指示，所有法庭使用者須時刻佩戴外科口罩。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴

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