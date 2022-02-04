【第五波疫情】確診女嬰曾到兒童醫院綜合復康中心　兩職員列密切接觸者須檢疫

▲ 一名確診7個月大女嬰，曾到兒童醫院綜合復康中心。（資料圖片）

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（4日）於疫情記者會上表示，一名7個月大女嬰及其母親曾到兒童醫院進行營養諮詢後確診，兩名職員被列為密切接觸者。香港兒童醫院其後公布，感染控制組已進行接觸追蹤調查，暫時未有其他職員或病人被列為密切接觸者，服務維持正常。



發言人說，一名7個月大女嬰由母親陪同，於1月26日到兒童醫院綜合復康中心接受營養諮詢，院方於2月3日接獲衞生防護中心通知，兩人於2月2日確診新冠肺炎。發言人說，女嬰求診期間並無接受高風險醫療程序，惟她未能佩戴口罩，而為她提供服務的一名營養師及一名病人服務助理，當時未有佩戴合適的眼部保護裝置，為謹慎起見，二人被列為密切接觸者，需接受隔離檢疫。



發言人又說，綜合復康中心已經徹底清潔及消毒，服務維持正常。

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責任編輯：黃悅晴