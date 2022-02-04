【疫苗通行證】「疫苗通行證」下月14日起擴展至安老院及殘疾人士院舍新住客　須最少接種一劑新冠疫苗

▲ 「疫苗通行證」擴展至涵蓋所有新入住安老院及殘疾人士院舍作長期住宿的住客。（資料圖片）

政府日前宣布決定將「疫苗通行證」擴展至涵蓋所有新入住安老院及殘疾人士院舍作長期住宿的住客，社署今日（4日）表示，所有安老院及殘疾人士院舍將於3月14日開始實施有關安排。



由3月14日開始，所有新入住院舍的長期住宿，即不包括緊急或暫托住宿住客，除非持有醫生簽發的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」證明其因健康狀況而不適合接種新冠疫苗外，必須已最少接種第一劑新冠疫苗，方可入住院舍；只接種了第一劑新冠疫苗的新入住院舍住客仍須在該接種日起計的8星期內（包括首尾兩天）完成新冠疫苗接種，方可繼續居於院舍。



社署呼籲各院舍經營者／主管與新入住院舍住客簽訂入住協議及安排住客入住院舍時，務必遵照上述「疫苗通行證」的要求，以確保防疫屏障在院舍得以建立，保障住客的健康。

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記者：郭詩詩

