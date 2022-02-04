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【新冠肺炎】8間公立醫院有職員染疫　醫管局指已徹底清潔消毒所涉範圍

社會 20:32 2022/02/04

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8間公立醫院有職員染疫，醫管局指已徹底清潔消毒所涉範圍。（資料圖片）

醫管局今日（4日）公布，有8間公立醫院有職員因家居或社區接觸而確診或初步確診新冠肺炎：

  • 靈實醫院一名病人服務助理；
  • 將軍澳醫院一名抽血員；
  • 聯合醫院一名病人服務助理；
  • 明愛醫院兩名護士；
  • 瑪嘉烈醫院一名負責清潔的運作助理及一名內科病房健康服務助理；
  • 仁濟醫院一名負責運送病人的外判支援員工；
  • 青山醫院一名病人服務助理
  • 天水圍醫院一名文員

醫管局表示，所有初步確診員工已獲安排送院作隔離治療。有關醫院的感染控制組已進行接觸追蹤，確定相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，醫院已徹底清潔消毒涉及的工作範圍；初步沒有病人被列為密切接觸者。

另外，醫管局指由於14名員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食及交談，目前因而被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排，醫院已為有關員工安排所需檢測，暫時所有檢測結果均屬陰性。

醫管局已再次提醒員工盡量減少社交活動，包括跨家庭聚會及避免與其他員工一起進食，工作時須佩戴合適個人防護裝備。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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