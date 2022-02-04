  • 14°C
香港時間 : 2022204日 (週五) 21:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暫停面授】港大下周起全面改上網課　實驗及實習課將視乎情況回復面授

社會 20:33 2022/02/04

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

香港大學今日（4日）公布，下周起全校會以網上授課。（資料圖片）

第五波疫情持續嚴峻，多間大學在農曆新年假期後延長網課安排，香港大學今日（4日）公布，下周起全校會以網上授課，當情況許可會以面授形式安排實驗及實習課等，而未能回港的非臨床課程學生可以遙距完成相關評估。

港大在農曆年假前仍維持實驗或實習課以面授形式進行。港大今去信全體師生，公布第二學期教學安排，因應疫情仍然令人擔憂，下周起港大只會進行網上授課；倘情況許可，實驗室及實習課將會以面對面形式進行。針對未能回港上課的學生，校方保證第二學期餘下時間會在網上形式進行；不在港的學生將能夠遙距完成相關實驗及實習課等。

就5月的本學期主要評估期，港大稍後會公布相關詳細指引，不在港的非臨床課程學生將能夠遙距完成相關評估。校方亦會在可能的情況下保持校園開放，讓學生使港用港大圖書館及共享空間等學習設施。

此前多間本地大學已因應疫情相繼更新上課安排。中文大學上月24日起將「所有教學活動」透過網上形式進行，涵蓋實習、實驗室／診所及工作室課堂，但臨床實習學生可在遵守適當防疫措施下繼續進行，校方其後更新指，有關防疫措施及在家工作安排延長至2月18日；科技大學上月亦宣布2月4日至17日期間改上網課，涉實驗室課堂可另行安排；浸會大學本周一（1月31日）則宣布鑑於疫情，網課安排延長兩周，由2月7日至19日，期間校園內所有面授課堂活動暫停。

最新熱門影片：【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝　拆解半膝關節換置手術

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【抗疫基金6.0】政府擬本月中向立法會申請200億元注資抗疫基金　資助模式以5.0為藍本
今日 18:08
【抗疫基金6.0】政府擬本月中向立法會申請200億元注資抗疫基金　資助模式以5.0為藍本
【暫停面授】倘疫情持續　教評會倡押後DSE及取消下學期小六呈分試
今日 19:30
【暫停面授】倘疫情持續　教評會倡押後DSE及取消下學期小六呈分試
【八大學額洗牌】科大理大未來3年增近100學額　浸大教大跌2%惟撥款反增
22:56 2022/01/26
【八大學額洗牌】科大理大未來3年增近100學額　浸大教大跌2%惟撥款反增
【國安教育】八大未來3年規劃　積極響應將國安教育納大學課程「重要部分」
23:30 2022/01/26
【國安教育】八大未來3年規劃　積極響應將國安教育納大學課程「重要部分」
【退學潮】八大2643人退學創新高　理大佔逾500人　城大退學率達3.2%
18:37 2022/01/26
【退學潮】八大2643人退學創新高　理大佔逾500人　城大退學率達3.2%
【面授課堂】至少7間大學周一起改上網課　中大教大科大實施在家工作
15:56 2022/01/23
【面授課堂】至少7間大學周一起改上網課　中大教大科大實施在家工作

你可能感興趣

【抗疫基金6.0】政府擬本月中向立法會申請200億元注資抗疫基金　資助模式以5.0為藍本
今日 18:08
【抗疫基金6.0】政府擬本月中向立法會申請200億元注資抗疫基金　資助模式以5.0為藍本
【暫停面授】倘疫情持續　教評會倡押後DSE及取消下學期小六呈分試
今日 19:30
【暫停面授】倘疫情持續　教評會倡押後DSE及取消下學期小六呈分試
【八大學額洗牌】科大理大未來3年增近100學額　浸大教大跌2%惟撥款反增
22:56 2022/01/26
【八大學額洗牌】科大理大未來3年增近100學額　浸大教大跌2%惟撥款反增
香港大學 大學 實習 農曆新年

最高瀏覽

【直率港姐】於蘇格蘭當護士月入2.6萬 　謝嘉怡自揭TVB底薪少：家人怕掙不到錢
17:03 2022/02/03
【直率港姐】於蘇格蘭當護士月入2.6萬 　謝嘉怡自揭TVB底薪少：家人怕掙不到錢
【第五波疫情】消息：今日增約130宗確診個案　大部分屬本地感染
今日 10:43
【第五波疫情】消息：今日增約130宗確診個案　大部分屬本地感染
【新冠肺炎】嗅覺或味覺喪失等典型症狀漸減　一文睇清成人及兒童感染Omicron常見症狀
12:46 2022/01/31
【新冠肺炎】嗅覺或味覺喪失等典型症狀漸減　一文睇清成人及兒童感染Omicron常見症狀