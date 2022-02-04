【暫停面授】港大下周起全面改上網課　實驗及實習課將視乎情況回復面授

▲ 香港大學今日（4日）公布，下周起全校會以網上授課。（資料圖片）

第五波疫情持續嚴峻，多間大學在農曆新年假期後延長網課安排，香港大學今日（4日）公布，下周起全校會以網上授課，當情況許可會以面授形式安排實驗及實習課等，而未能回港的非臨床課程學生可以遙距完成相關評估。

港大在農曆年假前仍維持實驗或實習課以面授形式進行。港大今去信全體師生，公布第二學期教學安排，因應疫情仍然令人擔憂，下周起港大只會進行網上授課；倘情況許可，實驗室及實習課將會以面對面形式進行。針對未能回港上課的學生，校方保證第二學期餘下時間會在網上形式進行；不在港的學生將能夠遙距完成相關實驗及實習課等。

就5月的本學期主要評估期，港大稍後會公布相關詳細指引，不在港的非臨床課程學生將能夠遙距完成相關評估。校方亦會在可能的情況下保持校園開放，讓學生使港用港大圖書館及共享空間等學習設施。

此前多間本地大學已因應疫情相繼更新上課安排。中文大學上月24日起將「所有教學活動」透過網上形式進行，涵蓋實習、實驗室／診所及工作室課堂，但臨床實習學生可在遵守適當防疫措施下繼續進行，校方其後更新指，有關防疫措施及在家工作安排延長至2月18日；科技大學上月亦宣布2月4日至17日期間改上網課，涉實驗室課堂可另行安排；浸會大學本周一（1月31日）則宣布鑑於疫情，網課安排延長兩周，由2月7日至19日，期間校園內所有面授課堂活動暫停。

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責任編輯：馮琪雅