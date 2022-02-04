【在家工作】港鐵明日起擴大僱員特別上班安排　後勤員工將盡量留在家工作

▲ 港鐵公司擴大僱員特別上班安排。(資料圖片)

港鐵指，因應新冠狀病毒病疫情的發展，在盡力維持各業務部門正常運作的大前提下，決定擴大特別上班安排，除了提供前線服務及需要在辦公室履行特定職責的員工外，其他後勤員工將盡量留在家中工作，以進一步減低病毒傳播的機會和風險。有關安排由明日(5日)起實行至2月11日，如有需要公司會再延長實行時間。

港鐵稱，一直密切留意疫情變化，積極配合政府落實防疫工作的各項措施，致力保障乘客及員工的健康，與香港人一同抗疫。港鐵由今年1月10日起已實行特別工作安排，寫字樓員工分組輪流在辦公大樓或在家工作， 以降低病毒傳播的風險，並維持公司必要運作。

自疫情爆發以來，港鐵已全面加強防疫消毒工作。車務方面，增加鐵路車站及車廂的清潔及消毒，車站亦加強抽入新鮮空氣令空氣更流通，而在車站及車廂中乘客經常接觸的地方，例如扶手，噴塗「納米銀二氧化鈦」殺菌塗層，並引入消毒機械人進行更徹底的殺菌消毒，亦竭力為員工提供口罩及其他防護裝備。港鐵會繼續密切留意疫情發展，配合政府的防疫工作，並繼續保持乘車環境清潔衛生。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒