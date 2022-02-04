【香港志】地方志中心《香港參與國家改革開放志》獲「好書特別獎」

▲ 《香港參與國家改革開放志》獲2021年度「好書特別獎」。

聯合出版集團日前公布「2021年度好書」評選結果，香港地方志中心去年年底出版的《香港志：香港參與國家改革開放志》，獲得本年度「好書特別獎」。

《香港參與國家改革開放志》是《香港志》首部專題志，於2021年12月出版，全書分上下兩冊逾百萬字，回顧香港自1979年參與國家改革開放歷程至2017年間，40多年來兩地相互促進發展的過程。

地方志中心執行委員會主席陳智思指，《香港參與國家改革開放志》獲獎，是對中心的修志工作及團隊的肯定和鼓勵。他說，香港為國家改革開放作出了重大且不可替代的貢獻，同時也受惠於內地的高速發展，肩負起內地連接世界市場的橋樑角色，並成功奠定了香港今天作為國際商貿、物流、航運、金融和專業服務中心的地位。

出版機構香港地方志中心，由全國政協副主席、前特首董建華牽頭的團結香港基金成立。去年舉行的專志出版典禮，邀得特首林鄭月娥出席。粵港澳三地政府亦於當日簽署合作備忘錄，未來共同編著《粵港澳大灣區志》。

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責任編輯：陳葆琳