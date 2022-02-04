【新冠肺炎】食環署新春期間巡查逾千間食肆　檢控35名食肆負責人涉違防疫規例

▲ 食環署新春期間巡查逾千間食肆，檢控35名食肆負責人涉違防疫規例。（資料圖狡）

食環署發言人今日（4日）表示，在農曆新年假期期間，食環署繼續在各區加強巡查，亦與警方在全港多區採取聯合行動，對違規的餐飲處所及若干其他處所的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動。過去四日（1月31日至2月3日），食環署及警方在聯合行動中共巡查了256間餐飲處所及7間其他處所，食環署亦另外巡查了共1,418間餐飲處所及371間其他處所，檢控35名食肆負責人，涉違防疫規例。

食環署向涉嫌違反指示規定的35間餐飲處所負責人展開檢控程序。當中，15宗關乎佩戴口罩、7宗關乎桌子之間的距離或分隔、6宗關乎確保顧客須掃瞄「安心出行」場所二維碼、2宗關乎展示換氣量或空氣淨化設備告示、一宗關乎同坐一桌人數上限、一宗關乎確保員工接種疫苗、一宗同時關乎展示換氣量或空氣淨化設備告示和桌子之間的距離或分隔、一宗同時關乎確保顧客須掃瞄「安心出行」場所二維碼和確保空氣淨化設備開啟和運作正常、及一宗同時關乎佩戴口罩、展示運作模式告示和換氣量或空氣淨化設備告示。

另一方面，在1月14日至31日期間，食環署向花墟店鋪負責人共發出110封勸喻信，呼籲商戶自律及避免阻礙通道，並就店鋪在公眾地方擺放物品造成阻塞發出383張定額罰款通知書、32張傳票及74個口頭警告。另外，食環署亦就無牌販賣發出22張傳票，以及因有物品阻礙街道清掃工作發出14張移走障礙物通知書。年初一（1日）清晨花墟店鋪結束營業後，食環署隨即安排承辦商進行大型清理行動，共收集約10噸雜物及垃圾。

食環署發言人強烈呼籲社會各界切勿鬆懈，必須同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例。食環署亦會繼續加強宣傳及執法，提醒各界自律及合作，同心抗疫。

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責任編輯：李榮忠