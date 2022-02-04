冬奧今開幕　「新丁」議員關注乜？

▲ 霍啟剛（左）與太太郭晶晶（右）。（霍啟剛Facebook影片截圖）

新春佳節剛過，北京冬季奧運會今日大年初四正式開幕。疫情日趨嚴重，不少人過年期間選擇留家抗疫，立法會一眾新任議員，則拍片呼籲港人收看冬季奧運，支持運動健兒。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛，就孖住太太、前國家跳水隊成員郭晶晶，舉起印有二人卡通頭像的揮春，向大家拜年。「跳水皇后」郭晶晶提醒大家，國家隊及香港代表隊在北京冬奧的入圍運動員數目，都是歷年最高。

身旁的霍啟剛補充，國家隊已有168名運動員獲得參賽資格，香港代表隊則有3名。對於冬季奧運開幕，他表示，感到非常興奮、非常驕傲，希望大家一同為健兒打氣，在虎年之初取得好成績。

至於紡織及製衣界議員陳祖恒的「賀歲片」，一開首就祝福大家「布」「布」高昇。他透露，自己為了減少社交接觸，今年僅透過電話視像與親戚朋友拜年，留家陪家人之如，「重中之重」就是收看北京冬奧。

▲ 陳祖恒拍片向大家拜年。（陳祖恒Facebook影片截圖）

身兼河北省政協委員的他，就特別提及今屆很多滑雪比賽項目均在河北舉行，必須「撐場」。陳祖恒一向關注創科發展，他又介紹，今年冬奧採取「閉環式管理」，當中運動員用餐的地方，由炒菜到上菜，都由機械人處理，智能化設計連外國傳媒都讚不住口。

選委界議員梁毓偉，則與兩歲半的兒子守在電視機旁，一同觀看開幕禮。他在Facebook專頁分享的相片，可見仔仔看得十分投入，甚至舉起手歡呼。

▲ 選委界議員梁毓偉與兒子收看冬奧開幕式。（梁毓偉Facebook相片）

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