【第五波疫情】專家料未來數日確診持續上升　建議擴大疫苗通行證至交通工具、超市等

▲ 專家料未來數日確診持續上升，建議擴大疫苗通行證至交通工具、超市等（資料圖片）

本港第五波疫情再惡化，今日新增131宗確診個案，當中130宗涉本地感染、1宗輸入，包括71宗與其他個案相關、59宗源頭不明。同日錄195宗初步陽性。有專家料未來數日確診持續上升，建議擴大疫苗通行證至交通工具、超市等。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅認為，衞生署個案追蹤已追不上疫情擴散，有需要進一步收緊防疫措施，建議繼續暫停面授課程、市民盡可能在家工作，食肆應一致收緊至2人一枱，疫苗護照亦應擴展至公共交通工具、食肆、戲院、超市、商場、公園等，又呼籲長者盡快接種2劑疫苗。

政府專家顧問許樹昌強調，社區危機已迫在眉睫，能否遏止疫情取決於大多數市民能否減少不必要外出而留在家中，減慢病毒傳播；許樹昌又認為傳染力強的Omicron正與本港防疫措施拉鋸，「若無現時防疫措施，已過千宗（確診）」，呼籲企業跟隨政府安排員工居家工作，同時認為港府可進一步收緊防疫措施，如收緊食肆每枱人數、關閉宗教場所等。



感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為現時疫情未至失控但不樂觀，估計新年期間市民多聚集，故未來數日確診數字均會繼續上升，坦言難以估計何時到頂；他又認為，䘙生署已難以就每宗個案進行追蹤，因不少個案或涉公眾場所接觸傳播，呼籲市民減少跨家庭接觸，及盡快接種疫苗以預防萬一染疫後出現重症，而如市民繼續抗拒打針，港府最終則無可避免要使用半強迫手段，如擴大疫苗通行證使用範圍。

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記者：鄧凱文