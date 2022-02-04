  • 14°C
香港時間 : 2022205日 (週六) 00:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】專家料未來數日確診持續上升　建議擴大疫苗通行證至交通工具、超市等

社會 23:20 2022/02/04

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

專家料未來數日確診持續上升，建議擴大疫苗通行證至交通工具、超市等（資料圖片）

本港第五波疫情再惡化，今日新增131宗確診個案，當中130宗涉本地感染、1宗輸入，包括71宗與其他個案相關、59宗源頭不明。同日錄195宗初步陽性。有專家料未來數日確診持續上升，建議擴大疫苗通行證至交通工具、超市等。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅認為，衞生署個案追蹤已追不上疫情擴散，有需要進一步收緊防疫措施，建議繼續暫停面授課程、市民盡可能在家工作，食肆應一致收緊至2人一枱，疫苗護照亦應擴展至公共交通工具、食肆、戲院、超市、商場、公園等，又呼籲長者盡快接種2劑疫苗。

政府專家顧問許樹昌強調，社區危機已迫在眉睫，能否遏止疫情取決於大多數市民能否減少不必要外出而留在家中，減慢病毒傳播；許樹昌又認為傳染力強的Omicron正與本港防疫措施拉鋸，「若無現時防疫措施，已過千宗（確診）」，呼籲企業跟隨政府安排員工居家工作，同時認為港府可進一步收緊防疫措施，如收緊食肆每枱人數、關閉宗教場所等。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為現時疫情未至失控但不樂觀，估計新年期間市民多聚集，故未來數日確診數字均會繼續上升，坦言難以估計何時到頂；他又認為，䘙生署已難以就每宗個案進行追蹤，因不少個案或涉公眾場所接觸傳播，呼籲市民減少跨家庭接觸，及盡快接種疫苗以預防萬一染疫後出現重症，而如市民繼續抗拒打針，港府最終則無可避免要使用半強迫手段，如擴大疫苗通行證使用範圍。

最新影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文 

相關文章

【第五波疫情】屯門大興邨興平樓累計26人染疫涉14個單位　大廈19及42單位須撤離
16:41 2022/02/04
【第五波疫情】屯門大興邨興平樓累計26人染疫涉14個單位　大廈19及42單位須撤離
【第五波疫情】源頭不明個案涉多名地盤工人　其中2人於巧明街98號重建項目地盤工作
17:19 2022/02/04
【第五波疫情】源頭不明個案涉多名地盤工人　其中2人於巧明街98號重建項目地盤工作
【第五波疫情】土瓜灣康樂園護老中心員工初確　致60多人須檢疫
17:13 2022/02/04
【第五波疫情】土瓜灣康樂園護老中心員工初確　致60多人須檢疫
【第五波疫情】入境處由即日至下周五 只提供緊急和必須的公共服務
17:20 2022/02/04
【第五波疫情】入境處由即日至下周五 只提供緊急和必須的公共服務
【第五波疫情】確診女嬰曾到兒童醫院綜合復康中心　兩職員列密切接觸者須檢疫
18:46 2022/02/04
【第五波疫情】確診女嬰曾到兒童醫院綜合復康中心　兩職員列密切接觸者須檢疫
【第五波疫情】崇光百貨銅鑼灣店明後兩日暫停營業　所有員工需檢測
22:28 2022/02/04
【第五波疫情】崇光百貨銅鑼灣店明後兩日暫停營業　所有員工需檢測

你可能感興趣

【第五波疫情】屯門大興邨興平樓累計26人染疫涉14個單位　大廈19及42單位須撤離
16:41 2022/02/04
【第五波疫情】屯門大興邨興平樓累計26人染疫涉14個單位　大廈19及42單位須撤離
【第五波疫情】源頭不明個案涉多名地盤工人　其中2人於巧明街98號重建項目地盤工作
17:19 2022/02/04
【第五波疫情】源頭不明個案涉多名地盤工人　其中2人於巧明街98號重建項目地盤工作
【第五波疫情】土瓜灣康樂園護老中心員工初確　致60多人須檢疫
17:13 2022/02/04
【第五波疫情】土瓜灣康樂園護老中心員工初確　致60多人須檢疫
防疫措施 強制檢測 許樹昌 疫苗 疫苗護照 香港大學李嘉誠醫學院 疫情 公園 在家工作 IB

最高瀏覽

【第五波疫情】消息：今日增約130宗確診個案　大部分屬本地感染
10:43 2022/02/04
【第五波疫情】消息：今日增約130宗確診個案　大部分屬本地感染
【夫妻關係】官恩娜神隱半年突放閃賀結婚7年　Ella罕有示愛︰你是我的完美丈夫
18:28 2022/02/04
【夫妻關係】官恩娜神隱半年突放閃賀結婚7年　Ella罕有示愛︰你是我的完美丈夫
【變種病毒】日本超級電腦計算Omicron傳播風險　一個情形下戴口罩也會傳播
11:00 2022/02/04
【變種病毒】日本超級電腦計算Omicron傳播風險　一個情形下戴口罩也會傳播