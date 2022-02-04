【家貓確診】上水兩隻混種短毛貓對病毒呈陽性　主人屬密切接觸者

▲ 兩隻家貓樣本對新冠病毒呈陽性反應。（資料圖片）

漁護署發言人今日（4日）表示，兩隻交到該署的貓隻，其樣本對新冠病毒測試呈陽性反應。



個案涉及5隻居於上水的混種短毛貓，由於其畜養人是確診個案的密切接觸者，貓隻今日被送往漁護署檢疫。該署為全部貓隻抽取樣本，進行病毒測試，結果顯示其中兩隻貓隻抽取的樣本，對病毒測試呈陽性反應，但貓隻沒有任何與新冠病毒相關病徵。漁護署會繼續為該批貓隻，進行密切監察及跟進測試。



發言人提醒畜養寵物人士，須保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。



發言人強調，寵物畜養人士應時常保持良好衞生習慣外；不論任何情況，都不應棄養寵物。截至今日，累計共有9隻狗隻及10隻貓隻的樣本對病毒測試呈陽性反應。

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責任編輯：吳卓峰