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【封區強檢】深水埗鴨寮街等一帶受限區域　2,100人接受檢測發現4宗初步陽性個案

社會 10:30 2022/02/05

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深水埗鴨寮街107-131號(單號) 與石硤尾街11-17號(單號) 街區。(陳國峰攝)

政府昨日（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日晚上7時起限制在深水埗指明「受限區域」（即鴨寮街107-131號（單號）、石硤尾街11-17號（單號）、汝洲街140-164號（雙號）、南昌街112-126號（雙號）、大南街195-223A號（單號）、石硤尾街1F號、茘枝角道238-272號（雙號）及南昌街66-72號（雙號）的大廈（不包括位於地下的店鋪））的相關地點的人士須留在其處所並接受強制檢測。約2,100名身處「受限區域」內的人士接受檢測，發現4宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪962戶，當中352戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

最新影片推介：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：蘇文軒

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