【強制檢測】全港55個地點納入強檢 涉寶馬山花園及愉景灣畔峰等多間屋苑【附檢測時間】
社會 11:10 2022/02/05
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處55個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應26宗本地個案以及21宗與早前個案有關的個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在上水彩園邨及油塘海傲灣一帶採集到檢測呈陽性的污水樣本，有2個指明範圍被納入強制檢測公告。
- 屯門良景邨良傑樓
- 元朗世宙1座
- 元朗洪福邨洪溢樓
- 長沙灣幸俊苑俊賢閣
- 坪洲丁貴坊街10號
- 黃大仙富山邨富仁樓
- 沙田濱景花園1座
- 青衣長安邨安海樓
- 北角寶馬山花園2座
- 屯門龍門居7座
- 天水圍俊宏軒9座
- 沙田好運中心松林閣
- 土瓜灣美景街安隆大廈
- 土瓜灣上鄉道70號定安大廈G座
- 天水圍天頌苑頌恩閣
- 深水埗醫局街 124-126 號森明樓
- 慈雲山慈愛苑愛聰閣
- 黃大仙竹園北邨桐園樓
- 青衣長青邨青松樓
- 赤柱赤柱大街34-38號友榮樓
- 大嶼山愉景灣畔山徑1號畔峰
- 深水埗大南街299-301號
- 深水埗北河街43-45號百祥大樓
- 赤柱東頭灣里13號懲教署職員宿舍M座
- 深水埗南昌邨昌安樓
- 深水埗鴨寮街203號
- 深水埗東沙島街165-167號
- 東涌逸東(二)邨寶逸樓
- 元朗青山公路249-251號元朗廣場
- 尖沙咀凱悅酒店尖沙咀河內道18號
- 悅品酒店‧荃灣 葵涌青山公路葵涌段 443 號
- 大圍新翠邨新明樓
- 深水埗基隆街259-261A號
- 大圍秦石邨石暉樓
- 大埔太湖花園10座
- 觀塘巧明街98號重建項目地盤
- Hazrat Siddique Akbar Society深水埗鴨寮街 97-101 號昌福大廈二樓B室
- 荃灣梨木樹邨葵樹樓
- 深水埗福榮街 102, 104 及 106 號
- 金城香港仔魚蛋粉 元朗安寧路59號裕豐洋樓地下
- 稻香‧茶居 大埔翠樂街8號富萊花園地下及1樓
- 寶峰冰室 元朗朗晴村青朗樓地下
- 皇點 元朗屏昌徑 14-48 號聯發樓地下
- 粵品川荃灣梨木樹邨梨木樹商場1樓
- 小桃園海鮮酒家流浮山正大街28號
- 大家樂 觀塘安達商場
- 明星皇宮 元朗阜財街 34-36 號光華中心2-3樓
- 太平館餐廳中環士丹利街60號地下
- 潮味工房 牛池灣彩雲商場三期地下
- 海皇粥店 上水名都商場2樓
- 麥當勞 慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地下
- 意樂餐廳 牛池灣彩雲商場2期2樓
- 大快活 觀塘順天邨天權樓地下
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 上水彩園邨(彩華樓、彩麗樓、彩湖樓、彩玉樓、彩屏樓、彩珠樓)
- 油塘海傲灣
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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責任編輯：蘇文軒