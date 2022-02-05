【強制檢測】全港55個地點納入強檢　涉寶馬山花園及愉景灣畔峰等多間屋苑【附檢測時間】

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處55個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。



因應26宗本地個案以及21宗與早前個案有關的個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在上水彩園邨及油塘海傲灣一帶採集到檢測呈陽性的污水樣本，有2個指明範圍被納入強制檢測公告。

屯門良景邨良傑樓

元朗世宙1座

元朗洪福邨洪溢樓

長沙灣幸俊苑俊賢閣

坪洲丁貴坊街10號

黃大仙富山邨富仁樓

沙田濱景花園1座

青衣長安邨安海樓

北角寶馬山花園2座

屯門龍門居7座

天水圍俊宏軒9座

沙田好運中心松林閣

土瓜灣美景街安隆大廈

土瓜灣上鄉道70號定安大廈G座

天水圍天頌苑頌恩閣

深水埗醫局街 124-126 號森明樓

慈雲山慈愛苑愛聰閣

黃大仙竹園北邨桐園樓

青衣長青邨青松樓

赤柱赤柱大街34-38號友榮樓

大嶼山愉景灣畔山徑1號畔峰

深水埗大南街299-301號

深水埗北河街43-45號百祥大樓

赤柱東頭灣里13號懲教署職員宿舍M座

深水埗南昌邨昌安樓

深水埗鴨寮街203號

深水埗東沙島街165-167號

東涌逸東(二)邨寶逸樓

元朗青山公路249-251號元朗廣場

尖沙咀凱悅酒店尖沙咀河內道18號

悅品酒店‧荃灣 葵涌青山公路葵涌段 443 號

大圍新翠邨新明樓

深水埗基隆街259-261A號

大圍秦石邨石暉樓

大埔太湖花園10座

觀塘巧明街98號重建項目地盤

Hazrat Siddique Akbar Society深水埗鴨寮街 97-101 號昌福大廈二樓B室

荃灣梨木樹邨葵樹樓

深水埗福榮街 102, 104 及 106 號

金城香港仔魚蛋粉 元朗安寧路59號裕豐洋樓地下

稻香‧茶居 大埔翠樂街8號富萊花園地下及1樓

寶峰冰室 元朗朗晴村青朗樓地下

皇點 元朗屏昌徑 14-48 號聯發樓地下

粵品川荃灣梨木樹邨梨木樹商場1樓

小桃園海鮮酒家流浮山正大街28號

大家樂 觀塘安達商場

明星皇宮 元朗阜財街 34-36 號光華中心2-3樓

太平館餐廳中環士丹利街60號地下

潮味工房 牛池灣彩雲商場三期地下

海皇粥店 上水名都商場2樓

麥當勞 慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地下

意樂餐廳 牛池灣彩雲商場2期2樓

大快活 觀塘順天邨天權樓地下

污水樣本檢測呈陽性的地點

上水彩園邨(彩華樓、彩麗樓、彩湖樓、彩玉樓、彩屏樓、彩珠樓)

油塘海傲灣

詳細指明時間及須檢測時間

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：蘇文軒