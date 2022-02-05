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【強制檢測】全港55個地點納入強檢　涉寶馬山花園及愉景灣畔峰等多間屋苑【附檢測時間】

社會 11:10 2022/02/05

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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處55個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應26宗本地個案以及21宗與早前個案有關的個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在上水彩園邨及油塘海傲灣一帶採集到檢測呈陽性的污水樣本，有2個指明範圍被納入強制檢測公告。

  • 屯門良景邨良傑樓
  • 元朗世宙1座
  • 元朗洪福邨洪溢樓
  • 長沙灣幸俊苑俊賢閣
  • 坪洲丁貴坊街10號
  • 黃大仙富山邨富仁樓
  • 沙田濱景花園1座
  • 青衣長安邨安海樓
  • 北角寶馬山花園2座
  • 屯門龍門居7座
  • 天水圍俊宏軒9座
  •  沙田好運中心松林閣
  • 土瓜灣美景街安隆大廈
  • 土瓜灣上鄉道70號定安大廈G座
  • 天水圍天頌苑頌恩閣
  • 深水埗醫局街 124-126 號森明樓
  • 慈雲山慈愛苑愛聰閣
  • 黃大仙竹園北邨桐園樓
  • 青衣長青邨青松樓
  • 赤柱赤柱大街34-38號友榮樓
  • 大嶼山愉景灣畔山徑1號畔峰
  • 深水埗大南街299-301號
  • 深水埗北河街43-45號百祥大樓
  • 赤柱東頭灣里13號懲教署職員宿舍M座
  • 深水埗南昌邨昌安樓
  • 深水埗鴨寮街203號
  • 深水埗東沙島街165-167號
  • 東涌逸東(二)邨寶逸樓
  • 元朗青山公路249-251號元朗廣場
  • 尖沙咀凱悅酒店尖沙咀河內道18號 
  • 悅品酒店‧荃灣 葵涌青山公路葵涌段 443 號
  • 大圍新翠邨新明樓
  • 深水埗基隆街259-261A號
  • 大圍秦石邨石暉樓
  • 大埔太湖花園10座
  • 觀塘巧明街98號重建項目地盤
  • Hazrat Siddique Akbar Society深水埗鴨寮街 97-101 號昌福大廈二樓B室
  • 荃灣梨木樹邨葵樹樓
  • 深水埗福榮街 102, 104 及 106 號
  • 金城香港仔魚蛋粉 元朗安寧路59號裕豐洋樓地下
  • 稻香‧茶居 大埔翠樂街8號富萊花園地下及1樓
  • 寶峰冰室 元朗朗晴村青朗樓地下
  • 皇點 元朗屏昌徑 14-48 號聯發樓地下
  • 粵品川荃灣梨木樹邨梨木樹商場1樓
  • 小桃園海鮮酒家流浮山正大街28號
  • 大家樂 觀塘安達商場
  • 明星皇宮 元朗阜財街 34-36 號光華中心2-3樓
  • 太平館餐廳中環士丹利街60號地下
  • 潮味工房 牛池灣彩雲商場三期地下
  • 海皇粥店 上水名都商場2樓
  • 麥當勞 慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地下
  • 意樂餐廳 牛池灣彩雲商場2期2樓
  • 大快活 觀塘順天邨天權樓地下

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 上水彩園邨(彩華樓、彩麗樓、彩湖樓、彩玉樓、彩屏樓、彩珠樓)
  • 油塘海傲灣

詳細指明時間及須檢測時間 

最新影片推介：【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝　拆解關節手術如何「保膝」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：蘇文軒

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