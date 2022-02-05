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【新年不幸】年初四搭巴士返工坐墊飛脫　乘客驚見凳底藏垃圾曱甴亂爬

食用安全 11:24 2022/02/05

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有乘客坐巴士上班期間，坐墊突然飛脫，發現坐墊下藏有一堆垃圾，十分骯髒。

大年初四，不少市民農曆新年假期結束，返回工作崗位。有網民表示，昨日（4日）乘搭巴士上班期間，坐墊突然飛脫，他連人帶墊向前衝，並發現坐墊下藏有一堆垃圾，甚至有蟑螂爬出，十分骯髒。新年假期後第一天上班就遇上不幸事件，令他感到很無奈。

最新影片推介：

該名網民在facebook群組「on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群」發文表示，「新年流流 第一日返工就坐爛左人張椅」。剎車一刻，有驚人發現，他憶述坐墊下的噁心畫面：

連人帶墊飛向前面，跟住一望污糟到仆X，仲有隻曱甴爬爬下。

從相片可見，在飛脫的坐墊下，有耳機、膠湯匙、Google Play禮物卡、一包已用掉的茄汁、廢紙等。

坐墊下積滿垃圾，包括膠湯匙、Google Play禮物卡、一包已用過的茄汁、廢紙等。（facebook群組「on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群」）

農曆新年期間，首天上班就坐到爛掉的座椅，令他擔心今年不太順利，希望網友一人一句祝福說話，讓他扭轉運程。部份網友紛紛留下祝福、安慰說話。另有網友訝異坐墊下竟可埋藏如此多垃圾，亦有人形容這是「福袋」，甚至有「眼利」網友發現耳機曾是當年的貴價貨品。

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責任編輯：羅嘉欣

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