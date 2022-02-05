【新冠肺炎】破產管理署一名職員初步確診　曾於金鐘道政府合署高座10樓公眾櫃台工作

▲ 破產管理署一名職員初步確診。(資料圖片)

破產管理署一名職員初步確診新冠肺炎，她在金鐘道政府合署高座10樓的公眾櫃台工作，最後執勤日期為1月31日，最近並無外遊紀錄，執勤期間有佩戴外科口罩及遵從防疫措施，與人接觸時有保持適當的社交距離。該職員上班前的體溫檢測顯示體溫正常，而且無出現任何病徵。



破產管理署已安排為有關處所進行徹底清潔及消毒，並且已要求同層的所有職員接受檢測，並安排他們在家工作直至取得陰性檢測結果為止。破產管理署會與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當的跟進。



破產管理署設於金鐘道政府合署高座10樓的公眾櫃台將於2月7日關閉；由2月8日開始，上午9時至中午12時以及下午2時至4時，只會提供緊急和必須的公共服務，直至另行通知。在此期間，該署其他辦事處的辦公時間將維持不變。

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責任編輯：蘇文軒