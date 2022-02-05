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【IT狗】凌文龍獨白金句成網上熱話　阿信：機會係留畀有信念嘅人

娛樂 11:31 2022/02/05

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

ViuTV劇《IT狗》播出以來引起網上熱話，在昨晚（2月4日）播出的《IT狗》大結局，當中阿信葉念信（凌文龍）一段約3分鐘的獨白更即時在網上洗板。

昨晚劇情高潮劇情是阿信（凌文龍）扮外賣仔潛入Moby發布會，與萬鈞（朱柏謙飾）對質。然後阿信稱：

或者到咗呢一刻，你仍然覺得我哋呢班人係蠢，但我話畀你聽，香港創科欠缺嘅，從來都唔係咩技術，因為20年前已經擁有過。真正令到呢個城市停滯不前嘅，亦唔係你所講嘅無知或短視，而係我哋對香港創科都已經失去咗信任，我哋實在經歷過太多欺騙、出賣，所以每一個人都習慣咗喺被人出賣之前，先將自己賣一個好嘅價錢。

最新影片推介：林明禎專訪

機會係留畀有信念嘅人

阿信再續稱：

你所講嘅無知，其實係一種世故；你所講嘅短視，其實係一種無奈；佢哋嘅問題唔係蠢，而係佢哋太過聰明，聰明到明白惟有眼前嘅利益，先至值得信任。但即使如此，我知道仍然有一班唔夠聰明嘅人，努力為到自己嘅夢想，為到呢個城市嘅未來艱苦前行。

或許你覺得係一個蠢人，但我同你講，佢哋先至係一班真正有信念嘅人，只要我哋每個，都堅守住自己嘅信念，我哋一定追返失去咗嘅20年，去搵返一個真正屬於自己嘅未來。

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然後，在台上的萬鈞對阿信說︰「不過呢個世界唔係話你有夢想，機會就要畀你。」

接著阿信用堅定的語氣回應︰「機會從來唔需要人畀，機會係留畀有信念嘅人。」

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網民希望開第2季

最終，PayPayDuck被收購計劃不成功，阿信向一班手足表示，相信總會有人認同PayPayDuck的理念。結果在臨完場前，有大老闆表示願意投資PayPayDuck，然後阿信等人充滿期盼地睇計劃書完場。

網民紛紛留言表示希望《IT狗》盡快開第二季，不過亦有網民認為現在留白的結局已很好，不如原班人馬拍攝以另一個行業為題材的劇集。

同場加映：新春賀年菜小尖椒豚肉爆炒海參

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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