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【封區強檢】屯門大興邨興平樓完成強檢　共發現13宗初步陽性及2宗不確定個案

社會 12:11 2022/02/05

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屯門大興邨興平樓。(林宇翔攝)

政府在2月3日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自當日下午7時30分起限制在屯門指明「受限區域」（即屯門大方街4號大興邨興平樓）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府昨日（4日）延長相關宣告的執行日期至今日（5日）。截至今日凌晨1時，總共5,388人次接受了檢測，共發現13宗初步陽性檢測個案及2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
　　 
此外，曾於過去2個星期到訪興平樓超過2小時的人士，亦須按早前發出的強制檢測公告在2月4日、2月5日、2月6日、2月7日及2月10日進行檢測。在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布。政府今日（5日）上午約9時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。
　　 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約1,330戶，當中132戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：蘇文軒

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