【第五波疫情】5幢樓宇傳播部分住戶撤離　遍及屯門、深水埗、將軍澳

本港第五波疫情嚴峻，昨日(4日)再增增131宗確診個案，當中130宗涉本地感染、1宗輸入，包括71宗與其他個案相關、59宗源頭不明；同日錄195宗初步陽性。消息指，今日（5日）新增約350宗確診個，再創疫情以來的新高。此外，初步陽性亦有150宗。

食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局行政總裁高拔陞和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻將會出席。

福榮街104號撤離行動：

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須撤離大廈

屯門興平樓再多29單位感染，住戶須撤離

福榮街104號兩個C單位確診 ，A、C單位須撤離

屯門富泰秀泰1至10、39至40樓08單位

將軍澳寶寧道 06單位及10樓

屯門良智樓 5-12樓 32單位

跟進調查方面，深水埗穆斯林教會6人去過祈禱；元朗廣場有清潔工、保安、潮館、牛角、豐澤等員工及客戶服務主任中招，當局建議元朗廣場關閉消毒。

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記者：蘇文軒