【消費券】陳茂波指再派發消費券持開放態度　須考慮經濟狀況及政府財政負擔

▲ 當局去年曾派發消費券。(資料圖片)

新一份《財政預算案》將於本月23日公布。財政司司長陳茂波指，對於是否再次派發消費券持開放態度，但推出有關措施前須考慮社會及經濟情況，以及政府的財政負擔。

陳茂波今日(5日)在電台表示，去年中疫情受控，加上奧運帶動社會氣氛開心，故當時消費券一推出市民樂意消費，造成經濟反彈。他指，是否再次派發消費券，社會意見南轅北轍，議會和政府亦然，一來要考慮社會及經濟狀況，「例如最近疫情對基層直接打擊較大及辛苦」，其次是如何恢復經濟，去年11、12月的經濟狀況與目前確實有不同，以及政府財政荷包負擔能力，他形容仍在考量當中。

有傳最近金管局等與部分儲值支付工具代表會面，或引入更多儲值支付工具參與電子消費券計劃。陳茂波表示，若引入更多支付工具，或會延遲推出的時間，而對於限制使用範圍的定向式消費券，亦可能增加行政成本，認為市民較傾向消費券能夠自由使用。

他續指，制訂新一份《財政預算案》要檢視整體社會及經濟狀況等形勢，認為要處理疫情帶來的困難，盡可能為中小企提供支援，並持續穩定金融體系。

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記者：蘇文軒