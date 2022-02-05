【MIRROR成員】ViuTV高層魯庭暉點名讚「皮皮」陳瑞輝　Never：我係Touchwood創辦人！

▲ 《IT狗》

MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie）因為高顏值，被認為是MIRROR中的「門面擔當」。但可是Frankie為人內向低調，往往被忽略，連花姐都曾形容Frankie是「隱形人」。

但Frankie在《IT狗》演性格超負面的程式編寫員Never，角色出鏡率不算很多，卻憑十足的喜感而成功搶鏡。

Never更在劇中爆出不少金句如「是但啦，反正我都冇say」、「如果生活先將你擊倒，那就躺下！」、 「失敗乃成功之後母」、「人真係膚淺」 等。

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NeverTony齊跳《ASAP》

Never創作的Touch Wood應用程式更備獲觀眾喜愛，現實中更由此有與劇中同名的「TouchWood!」App出現，截至今日（2月5日）「TouchWood!」App在App Store的App排行第五位。

在昨晚《IT狗》大結局，Never與Tony（楊樂文飾）意圖一同合力闖入Moby發布會會場，一向怕事的Never竟鼓起勇氣質問攔路的保安，更向對方說：「我係Touchwood創辦人Never呀！」

之後，他又與Tony一起舞跳MIRROR的《ASAP》。Frankie在演繹時一直保持Never寒背、說話沒有抑揚頓挫的毒男神髓，超有喜感。

網民紛紛留言：「白卡Never真係好好笑， loop左10 次都仲笑緊 Viutv開多d劇畀皮皮啦」、「S2 pls! 好鍾意Never 同Tony! 更鍾意睇到佢哋跳返part舞！」、「Frankie 講完吼叫嗰下好好笑」、「Frankie連跳舞都Never上身」

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魯庭暉點名稱讚

不只網民欣賞Frankie，連，ViuTV董事兼總經理魯庭暉也在個人IG回名讚Frankie，寫道：

當然，Frankie 嘅演技唔係乜嘢神級。但我覺得，佢今次，係一位演員。 啲人話因為佢個性格都似Never，所以咪做得好囉；我唔贊成。 任何一個人對住鏡頭，背住對白，做第二個人，就算你嘅性格同嗰個角色好似，你估咁就好易呀？係，係易啲啲，但當中一定需要有努力、沉澱、投入…先至會令人知道，嗰個係Never。 呢一點，證明佢今次，係一位演員。

Frankie承諾繼續努力

然後魯庭暉又補充指：

PS

呢篇野，冒着生命危險寫：

一陣花姐又話我做乜淨係講一個唔講埋另外嗰啲Mirror囝囝；

金生又話我做乜唔讚下製作團隊；

仲有呀藝人部主管又投訴我唔提吓其他artists。

咁呀，唔講唔讚唔提，唔代表唔上心，咁唔通呀，IT狗裡面其中兩位演員，拍咗另一套嘢，我睇完rough cut (演員未睇）之後我覺得嗰套嘢一出街有機會令人眼前一亮我又周圍話俾人聽咩。 講、讚、提….

不如做啦。

Frankie亦在魯庭暉的IG發文留言回覆稱：「多謝魯生🥲 我會繼續裝備自己㗎！never say never☺️」

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