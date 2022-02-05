【新冠肺炎】蘇偉賢馬房一名策騎員初步確診　未來數個賽馬日閉門作賽

▲ 明天起的未來數個賽馬日將回復閉門作賽模式。(資料圖片)

練馬師蘇偉賢馬房一名策騎員，昨日(4日)的新冠病毒檢測結果呈初步陽性，馬會表示6名直接接觸者已全部完成核酸檢測，結果皆為陰性；蘇偉賢及馬房所有其他員工，昨晚通宵完成檢測，也全部得出陰性結果，至於與染疫策騎員居於同一住宅大廈的所有員工的檢測結果也呈陰性。馬會表示，明日(6日)賽馬如期舉行，不過因應當前疫情嚴峻，明天起的未來數個賽馬日將回復閉門作賽，不接受出賽馬匹的馬主進場，並進一步減少馬場當值員工人數。

馬會指，該初步陽性策騎員曾於1月29日出席婚禮，一名同場友人被檢測確診。馬會早前已經決定由下星期一起，把約1200名負責賽事相關職務的員工，定期病毒檢測次數增加至每星期7次。因應疫情發展，決定提早到今天起，逐步提早落實新的檢測安排。

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責任編輯：蘇文軒