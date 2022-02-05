【新年送暖】街坊心痛清潔工婆婆寒冬穿短袖工作　衝上樓製團年飯取厚衣利市欲贈之

▲ 一名清潔工婆婆在寒冬穿短袖衣服工作，街坊於心不忍，欲送贈飯菜、厚衣及利市，扶持對方。

農曆新年期間，仍有大批清潔工在寒冷天氣下工作。有慈雲山網民發文指，經過屋邨的垃圾房時，發現一名清潔工婆婆僅穿短袖衣服工作，狀甚辛苦。她於心不忍，立即跑回住所，炮製團年飯，並取數件厚外套及利市，欲折返其工作地點贈之，卻已找不到對方。縱然未能再相遇，其善舉獲網友稱讚。

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該名網民在facebook群組「慈雲山資訊交流」發文指，在大年初一（1日）當天經過慈雲山慈樂邨一個垃圾房，目睹一名清潔工婆婆在寒冬辛苦工作一幕。她憶述，婆婆當時冷得身體在顫抖：

我經過垃圾房，見到個清潔婆婆，短頭髮嘅。今日天寒地凍佢都淨係着短袖，我見佢好辛苦，又要推住垃圾車。

她為此感到痛心，遂立即跑回家，親自預備飯菜，並取禦寒衣物及利市，欲為對方送暖，送上祝福。豈料，折返垃圾房時，已不見婆婆的蹤影，估計已下班。她說：

即刻衝上屋企整咗一盒團年飯，加搵咗兩三件厚褸諗住即刻衝落去送畀佢，落到去搵咗佢好耐但唔見人，啲保安姨姨話佢應該已經收咗工。

雖然找不著對方，但她呼籲住在樂誠樓、樂旺樓的街坊，若再遇到該名婆婆時通知她，以便她親手送上禦寒衣物。最後，她祝大家新年快樂，並希望有需要的人士能得到幫助。

不少網友均讚樓主有善心。另有網友表示，自己在邨內居住多年，每次均發現該名婆婆穿著短袖衣服工作，並指對方是「水上人」，早已習慣如此，並有人指婆婆已計劃退休。得知婆婆平安，樓主亦感欣慰，鬆一口氣。

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責任編輯：羅嘉欣