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【第五波疫情】聶德權強調本港沒條件與病毒共存　仍要以圍堵手法控制爆發

社會 13:26 2022/02/05

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公務員事務局局長聶德權。(資料圖片)

公務員事務局局長聶德權表示，現時疫情非常嚴峻，變種病毒傳播快，當局除了實施社交距離措施，亦會增加追蹤能力、加強檢測能力，又重申現階段沒有條件放手，與病毒共存。

聶德權今日(5日)在電台表示，部分屋邨出現垂直或橫向傳播，病毒感染速度亦快，現時社區有很多傳播鏈，他認為未來2周是關鍵，因此推出公務員在家工作安排，希望減低社區人流，並呼籲私人企業跟隨。

聶德權強調，所有抗疫工作都要看當地實際情況，在香港仍然要以圍堵、控制去應對爆發，「一定要遏止它...我們沒有條件「放開手」，我們的醫護是很優秀，但當個案排山倒海湧現，我們的醫療系統是承受不了。」

另外，「疫苗通行證」下月14日起擴展至安老院及殘疾院舍，社署要求所有新入住院友必須接種疫苗。聶德權解釋，從過往經驗見到院舍爆發感染風險極高，近日先後有院舍要撤離，強調鼓勵長者打針是非常合理。而疫苗通行證主要針對人流多的地方，仍在討論在哪些地方實施，否涵蓋公共交通要視乎需要及執行能力。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：蘇文軒

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