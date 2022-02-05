【新年盆菜】千元盆菜變包裝急凍食材　海洋公園萬豪酒店回應投訴

▲ 網民收到的急凍食材。(互聯網)

近日有網民訂購香港海洋公園萬豪酒店價值逾千元的的4人盆菜後，但在取貨時才發現盆菜是抽真空包裝的急凍食材，需要自行翻熱，揚言「中伏」。香港海洋公園萬豪酒店今日(5日)在社交平台回應指，有關部門會就是次事件進行檢討，務求繼續提升餐飲質素及為賓客提供更優質的服務。

酒店稱，一向重視食物質素及安全，為確保維持食物衛生的最高標準，酒店由去年首次推出盆菜至今，所有食材均經嚴選及高端烹調後，再於嚴格食品溫度監控下，以獨立真空包裝方式處理。酒店於每個盆菜附上詳細的翻熱方法及其他注意事項，顧客可按指引及掃瞄二維碼觀賞盆菜翻熱教學影片，並於家中根據個人喜好自行處理及翻熱食材享用。

有關近日對香港海洋公園萬豪酒店賀年盆菜之報道及評論，酒店指有關部門會就是次事件進行檢討，務求繼續提升餐飲質素及為賓客提供更優質的服務。

有網民於Facebook群組「香港盆菜關注組」發文，指自己在萬豪酒店預訂價值1,688元的4人盆菜，取貨後回家才發現盆菜是一包包抽真空包裝的急凍食物，而酒店宣傳海報及職員均沒有提醒盆菜是冷藏，如果知道盆菜是這樣的形式便不會購買。

有其他網民認為應該在客人購買時要說明清楚，假如酒店沒有寫清楚，酒店方便有問題；另有網民發現，酒店曾在1月13日於社交媒體發佈影片，教客人如何將真空包裝食物砌出盆菜，但在訂購盆菜的帖文就沒有提及教學影片及包裝方式。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：蘇文軒