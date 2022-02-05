【嚦咕嚦咕新年財】黃文慧曾拒演《射鵰》梅超風　到今仍單身：人生不能強求太多

▲ 黃文慧參演《嚦咕嚦咕新年財》堪稱港產賀歲片經典作。

在2002年上映的《嚦咕嚦咕新年財》堪稱賀歲片經典，香港人看過此片應該已經N次，當中演出腦退化症奶奶的資深演員黃文慧（Bonnie）近日接受商台《1圈圈 星光背後》梁泰來專訪。

現年72歲的黃文慧在1965年報考「仙鶴港聯」藝員訓練班入行，經歷粵語片、無綫、亞視等多個時期。在1983年《射鵰英雄傳》的梅超風，與及《嚦咕嚦咕新年財》奶奶都是她的代表作，黃文慧說：「《嚦咕嚦咕新年財》要多謝杜琪峯找我，到今日，出街仍然有人叫我：『奶奶！唔好誅我！』」

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演《嚦咕嚦咕》狂NG

因為曾有照顧腦退化症母親的經驗，黃文慧坦言令她演《嚦咕嚦咕新年財》時，更易代入電影中患腦退化症奶奶一角。

不過，她最難忘當年拍攝一幕唸急口令的獨腳戲：「那場戲差不多等到天光拍，是我唸食餬數番對白的近鏡，但我NG了足足五十次。」

黃文慧憶述稱：「我一個人對著鏡頭及所有劇組，明明熟讀劇本都失晒暈。大仔劉德華先話企響鏡頭後幫我，但我還是一句都講唔到標晒汗，之後導演羅永昌叫：『華仔行開，你這樣幫，Bonnie姐仲驚！』最後羅永昌想到我望住劇本讀，鏡頭只影到我的嘴close up才能完成。」

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天林叔慧眼賞識

從演57年，除飾演慈母外，黃文慧演盡反派巴辣邪牌配角，她指自己無野心、從沒想過當女主角，有戲可演便如魚得水。

不過，當年她曾拒演《射鵰英雄傳》梅超風一角，黃文慧稱：「因為那時年青有比較，其他一起出道的演員都上晒位，而我演這類角色亦太多，到了事業瓶頸位想轉行。天林叔（王天林，《射鵰英雄傳》監製）是恩師，他懂得用演員，他指我拍了這麼多年戲，都無人叫得出我個名，希望我乖接了這角色就無悔。」

她續稱：「果然，梅超風這角色真的幫助我很大，亦給我很多掌聲，及至很多年後我到瀋陽拍戲，仍有很多人圍著我，用國語問我：『你是不是梅大姐？』我還以為他們認錯我是梅艷芳，最後他們說：『你是不是梅超風。』才知道這齣劇原來這麼受歡迎。」

▲ 黃文慧（Bonnie）接受商台《1圈圈 星光背後》梁泰來訪問。

人生感遺憾

曾轉行淡出幕前的黃文慧，及至90年杜琪峯重召她參演電影《天若有情》才回歸電影圈。回望過去72年的人生，對於從沒演技獎項上的肯定，黃文慧指從沒半點遺憾。

但至今仍保持單身的她，就坦承人生的確不完美：「這會有些遺憾，人生是不夠完美，但人生不能強求太多。」

她再稱：「我無抗拒感情，以前都有好多人追求我，有靚仔有名譽有地位都有，後期甚至有朋友介紹我跟一個台山阿伯相睇結婚，但我真的負擔不起責任，最驚結了婚生了下一代離婚，我看見親戚朋友經歷太多，我不敢賭這鋪。」

雖然看淡婚姻關係，但72歲的黃文慧對演戲依然充滿熱誠，坦言從沒想過退休，只要有好劇本及好角色讓她發揮，會樂於接受挑戰。

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