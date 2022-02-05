【青春本我x聲夢傳奇】Chantel超活潑無時停　百厭姚焯菲作狀強吻嚇窒Gigi

▲ 《聲夢傳奇》

由《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、張馳豪（Aska）等主演的TVB劇《青春本我》，明晚（2月6日）播出的第9集講一眾學生為令考試成績升Grade以保校園祭，紛紛找補習天王施Sir（C君飾）補習。

C君今次雖然只是客串《青春本我》，但仍然落足力，出非常突出。

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C君唱《偉大航道》

為配合補習天王造型，C君以型格西裝上陣，甫出場即大Rap自己作曲填詞的首本名曲《偉大航道》，並邊Rap邊與一班聲夢學員攬頭攬頸，配合「細路哥細細個仲細得幾多年，唔好俾你嘅童年淨係充滿考試同測驗」、「望下個天、咁好天、去下海邊，因為到你大個就會忘記乜嘢係大自然」等歌詞。

C君獻唱完畢後，緊接大拋金句提醒時下學生「一個人最緊要係實力，勤唔勤力，而唔係學歷」之餘，並要抱著「改變唔到事情，就改變心情」的心態，非常有意義。

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好動寶寶Chantel

另外，See See TVB日前在社交網上載《青春本我》NG合輯第2輯，片中「國民初戀」Chantel大獻可愛一面。

原來鏡頭背後的Chantel是好動寶寶，停機後經常「無時停」，一時大跳開心舞，一時又嘟起金魚嘴賣萌，更作狀要錫Gigi，而Gigi一時被她嚇窒，之後扮鎮定不理會百厭的Chantel，非常搞笑。

片中，亦收錄了C君Rap唱場口相關NG片段，未知是否忘記對白關係，C君突然對着扮演學生的其中一名演員說：「你都嚟補習？48歲架喇喎！」大放無厘頭笑彈。

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