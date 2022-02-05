  • 17°C
香港時間 : 2022205日 (週六) 15:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青春本我x聲夢傳奇】Chantel超活潑無時停　百厭姚焯菲作狀強吻嚇窒Gigi

娛樂 15:01 2022/02/05

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《聲夢傳奇》

由《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、張馳豪（Aska）等主演的TVB劇《青春本我》，明晚（2月6日）播出的第9集講一眾學生為令考試成績升Grade以保校園祭，紛紛找補習天王施Sir（C君飾）補習。

C君今次雖然只是客串《青春本我》，但仍然落足力，出非常突出。

【聲夢傳奇X青春本我】Gigi新歌點撃率超越姜濤挑戰COLLAR　炎明熹分享舊照派福利

最新影片推介：林明禎專訪

C君唱《偉大航道》

為配合補習天王造型，C君以型格西裝上陣，甫出場即大Rap自己作曲填詞的首本名曲《偉大航道》，並邊Rap邊與一班聲夢學員攬頭攬頸，配合「細路哥細細個仲細得幾多年，唔好俾你嘅童年淨係充滿考試同測驗」、「望下個天、咁好天、去下海邊，因為到你大個就會忘記乜嘢係大自然」等歌詞。

C君獻唱完畢後，緊接大拋金句提醒時下學生「一個人最緊要係實力，勤唔勤力，而唔係學歷」之餘，並要抱著「改變唔到事情，就改變心情」的心態，非常有意義。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

好動寶寶Chantel

另外，See See TVB日前在社交網上載《青春本我》NG合輯第2輯，片中「國民初戀」Chantel大獻可愛一面。

原來鏡頭背後的Chantel是好動寶寶，停機後經常「無時停」，一時大跳開心舞，一時又嘟起金魚嘴賣萌，更作狀要錫Gigi，而Gigi一時被她嚇窒，之後扮鎮定不理會百厭的Chantel，非常搞笑。

片中，亦收錄了C君Rap唱場口相關NG片段，未知是否忘記對白關係，C君突然對着扮演學生的其中一名演員說：「你都嚟補習？48歲架喇喎！」大放無厘頭笑彈。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：新春賀年菜小尖椒豚肉爆炒海參

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
18:54 2022/01/09
【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
【聲夢傳奇X青春本我】Gigi新歌點撃率超越姜濤挑戰COLLAR　炎明熹分享舊照派福利
12:54 2022/02/04
【聲夢傳奇X青春本我】Gigi新歌點撃率超越姜濤挑戰COLLAR　炎明熹分享舊照派福利
【青春本我X聲夢傳奇】限量紀念冊Yumi學生照曝光　炎明熹撰文感慨時間寶貴【多圖】
12:39 2022/01/26
【青春本我X聲夢傳奇】限量紀念冊Yumi學生照曝光　炎明熹撰文感慨時間寶貴【多圖】

你可能感興趣

【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
18:54 2022/01/09
【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
【聲夢傳奇X青春本我】Gigi新歌點撃率超越姜濤挑戰COLLAR　炎明熹分享舊照派福利
12:54 2022/02/04
【聲夢傳奇X青春本我】Gigi新歌點撃率超越姜濤挑戰COLLAR　炎明熹分享舊照派福利
【青春本我X聲夢傳奇】限量紀念冊Yumi學生照曝光　炎明熹撰文感慨時間寶貴【多圖】
12:39 2022/01/26
【青春本我X聲夢傳奇】限量紀念冊Yumi學生照曝光　炎明熹撰文感慨時間寶貴【多圖】
姚焯菲 娛樂人物職業 炎明熹 C君 演員 潘靜文 張馳豪 聲夢傳奇 青春本我 歌手

最高瀏覽

【夫妻關係】官恩娜神隱半年突放閃賀結婚7年　Ella罕有示愛︰你是我的完美丈夫
18:28 2022/02/04
【夫妻關係】官恩娜神隱半年突放閃賀結婚7年　Ella罕有示愛︰你是我的完美丈夫
【利是小偷】8歲表弟拜年擅自入房偷利是錢　港女震驚︰打開櫃桶得返吉封
18:55 2022/02/04
【利是小偷】8歲表弟拜年擅自入房偷利是錢　港女震驚︰打開櫃桶得返吉封
【變種病毒】日本超級電腦計算Omicron傳播風險　一個情形下戴口罩也會傳播
11:00 2022/02/04
【變種病毒】日本超級電腦計算Omicron傳播風險　一個情形下戴口罩也會傳播