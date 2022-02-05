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【生命鬥士】4歲癌童Sheldon完成隔離後將治療　需自費$150萬未知成效媽媽堅持嘗試

健康 16:13 2022/02/05

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4歲癌童Sheldon完成隔離就可開始治療，其母親表示未知是否有效，但會堅持嘗試。

本港4歲男童Sheldon於2020年確診患上罕見癌症「神經母細胞瘤」，治癒率僅半成。得知西班牙有新藥可治此症，去年11月Sheldon遠赴當地求醫。惜近日醫生表示治療無效，今年1月尾Sheldon返港。Sheldon的媽媽昨日（4日）發文更新近況指，完成隔離後兒子就可開始新一輪治療，惟需自費，醫療費用高達150萬港元。雖未知成效，但她說會堅持嘗試。

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Sheldon在西班牙接受過脊椎腫瘤切除手術及Naxitamab免疫治療。上月評估報告出爐，顯示癌細胞已擴散至手腕，脊椎腫瘤切除後再生腫瘤，身上癌細胞毒性很強，難以控制。當時醫生表示，西班牙的治療無法幫助他，建議在其身體狀況許可時盡快回港。

上月尾Sheldon與家人已返港，目前正接受隔離。其母昨日在其facebook專頁表示，在西班牙的最後一次檢查發現，Sheldon的軟組織、骨、骨髓仍有癌細胞，故需好好控制病情。

她透露，本港醫療團隊已定好治療方案，下一步將採用化療與免疫治療，雙管齊下，只要完成隔離便可開始治療。不過，由於是復發個案，是次治療再無資助，需自費，費用達150萬港元。同時，也未知成效，但Sheldon的媽媽表明會繼續嘗試，堅持下去。

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她說：

這種免疫治療他曾經也使用過，亦未知再次使用是否對他仍然有效，但我們仍然堅持去嘗試，因為我們相信—— 衪必保守醫療團隊、藥物費用、所帶來的副作用、治療過程及效果。

她又慨嘆，自Sheldon患癌以來，幾乎每個節日也在醫院內度過。縱然如此，但她信念不變，說：

仍然要好好珍惜與小戰士相處的時間，同時要把握每一個治療的機會。

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責任編輯：羅嘉欣

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