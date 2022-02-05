【居安抗疫】竹篙灣檢疫中心下周改為社區隔離設施　次密切接觸者家居檢疫4天

▲ 政府推出「居安抗疫計劃」，騰空更多檢疫中心出來。

食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）下午就疫情最新情況舉行簡報會，衞生署署長林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局行政總裁高拔陞和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻將會出席。陳肇始指，將啟動應變計劃，最快下周竹篙灣將改為社區隔離中心，由民安隊負責管理，下周起，竹篙灣檢疫中心第一期改為社區隔離設施，接收無症狀患者；密切接觸者之家居接觸者，須戴追蹤手帶家居檢疫四天。今日已開始安排第一期隔離人士搬到第三期措施，最快下周可以啟用。

陳肇始指疫情令人極度憂慮，衞生防護中心早前已預計，由於農曆新年期間市民有跨家庭聚會，預計本港個案會在短期內會以幾何式上升。她說，除了政府推出嚴厲措施，亦呼籲市民要留家抗疫。

她指，根據目前確診數字走勢，各治療設施提供的大約2,000張一線病床，以及600張二線病床，預料會在短時間內不敷應用，因此當局正陸續安排入住竹篙灣檢疫營第一期的人士，遷移至第三和第四期，以騰出單位。 政府預料亦會同步啟動「居安抗疫計劃」，即是安排密切接觸者的同住人士，在家中隔離檢疫4日；同時會密切留意情況，有需要時，隨時會安排確診者的密切接觸者居家檢疫14日。

陳肇始稱當局已作最壞打算，一旦疫情持續惡化，個案數目持續增加的話，醫管局將以風險為本，安排部分無病徵或風險較低的確診者，在家中檢疫或隔離；他們將要配戴電子手環、定期報告快速測試結果和身體狀況、須遵守衞生署指引、在指定日子接受病毒檢測，並自行安排送遞或由親友照顧他們的生活所需，而社署亦會為有特殊需要的人士，或者要接受額外照顧的市民，作出適當安排，並保留一定數量的檢疫設施，以接收家居環境不宜檢疫的人士。

另外，當局的污水監測，會由每日60至70個檢測點，本月內增至100個，定點監測頻率將增至每星期兩至三次，並將於本月增至每兩天一次；除香港大學以外，環保署亦會增聘經核實能力的化驗所，協助分析污水樣本，現時增至3間。

衞生署署長林文健補充，家居檢疫有4大原則，包括看看本身家居環境是否適合，例如密切接觸者及次密切接觸者是否居於劏房、是否共用廚廁等，其次是他要視乎個別人士的身體狀況，是否年紀大、是否懷孕、是否可以照顧自己，以及有沒有打疫苗等。最重要原則就是如果是弱勢人士，或者長者難以照顧自己，盡量安排在醫院或者檢疫中心。

【檢疫隔離】家居檢疫與家居隔離有何條件？ 確診者將來或在家隔離，詳情即看：【下一頁】

【靚太廚房】新春賀年菜小尖椒豚肉爆炒海參 亞博總廚親授浸發爽口滑身海參秘訣

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒