【疫情嚴峻】新增351宗確診個案　初步陽性約200宗　均創兩年疫情單日新高【不斷更新】

▲ 新增351宗確診個案，初步陽性約200宗。

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂，食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局行政總裁高拔陞和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生下午（5日）交代最新疫情發展。TOPick緊貼疫情發展，不斷更新。

【17:15】

張竹君指出，初步陽性個案約200宗，亦創疫情單日新高。

【17:00】

劉家獻指出，兩間醫院入院篩查監察病房發現兩宗陽性個案，分別是將軍澳醫院及瑪麗醫院。詳情即看：【下一頁】

【16:55】

張竹君指出，今日343宗個案屬於本地病例，有8宗輸入個案。本地個案大部分涉及Omicron變種病毒，24宗懷疑涉及Delta個案，部分個案仍在分析。本地個案當中，有182宗與早前個案有關連，161宗仍在調查。初步陽性個案約200宗。

5幢大廈出現傳播須撤離，元朗廣場多名商店職員、保安員、清潔工確診，建議商場暫時關門消毒。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

陳肇始指公立醫院第一級傳染病床接近飽和，已有7間酒店作為密切接觸者的隔離措施，竹篙灣改為社區隔離設施，作為沒有徵狀的人士或者徵狀輕微人士，至於次密切接觸者安排居家隔離，有關居家隔離者需要戴電子手帶 、定期檢測及匯報身體情況 ，同時要確認陰性才可完結檢疫，以及由親友負責起居飲食。詳情即看：【下一頁】

【16:30】

政府交代最新疫情發展，陳肇始指出新冠疫情非常嚴峻，今日新增351宗確診個案創疫情單日新高，疫情非常嚴峻，疫情幾何式上升。預料今個月中之前，全港檢測量可以提升至每日最少20萬個。她指，除了各區常設的19間社區檢測中心，當局亦會按需要每日設立40至70個流動採樣站，為市民提供便捷的檢測服務。過去幾個月，檢測承辦商的總檢測量超過350萬個，每日可以做不少於10萬個檢測。

昨晚已經與承辦商開會，要求進一步大幅提高檢測量，政府將會在人手、物資和運作方面提供協助。 陳肇始又表示，在中央和深圳市政府協助下，特區政府將於馬鞍山體育館，重新設立「火眼實驗室」，令全港每日檢測量提升至30萬個。政府亦爭取在今個月內，獲得足夠數量的快速抗原測試套裝，讓市民自行檢測，盡快找出社區的隱形患者。

【11:45】

消息：今日新增約350宗確診個案 初步陽性約150宗。

▲ 銅鑼灣崇光百貨有初步陽性個案曾到訪，暫停營業2日。（陳永康攝）

【強制檢測】全港55個地點納入強檢 涉寶馬山花園及愉景灣畔峰等多間屋苑，詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋