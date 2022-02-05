【疫情嚴峻】新增351宗確診個案　創兩年疫情單日新高【不斷更新】

▲ 本港今日新增351宗確診個案，創兩年疫情單日新高。

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂，食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局行政總裁高拔陞和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生下午（5日）交代最新疫情發展。TOPick緊貼疫情發展，不斷更新。

【17:00】

劉家獻指出，兩間醫院入院篩查監察病房發現兩宗陽性個案，分別是將軍澳醫院及瑪麗醫院。

【16:55】

張竹君指出，今日342宗個案屬於本地病例，有8宗輸入個案，多幢大廈出現傳播須撤離，元朗廣場有多名清潔工及保安染疫。

【16:40】

陳肇始指公立醫院第一級傳染病床接近飽和，已有7間酒店作為密切接觸者的隔離措施，竹篙灣改為社區隔離設施，作為沒有徵狀的人士或者徵狀輕微人士，至於次密切接觸者安排居家隔離，有關居家隔離者需要戴電子手帶 、定期檢測及匯報身體情況 ，同時要確認陰性才可完結檢疫，以及由親友負責起居飲食。

【16:30】

政府交代最新疫情發展，陳肇始指出新冠疫情非常嚴峻，今日新增351宗確診個案創疫情單日新高，疫情非常嚴峻，疫情幾何式上升。當局會增加檢測量，昨日檢測量達18萬，18區設19個常設檢測中心2，以及70個流動採樣站 香港總檢測次數已達350萬，政府將提升至每日20萬。

【11:45】

消息：今日新增約350宗確診個案 初步陽性約150宗。

【強制檢測】全港55個地點納入強檢 涉寶馬山花園及愉景灣畔峰等多間屋苑，詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋