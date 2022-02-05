  • 16°C
香港時間 : 2022205日 (週六) 20:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星豪宅】顧紀筠騷賀年花展現家居氣派　由徙置區住到半山靠一個人生座右銘

娛樂 18:15 2022/02/05

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

顧紀筠豪宅曝光。

顧紀筠在農曆新年期間於個人IG上載家中的各種賀年花，有銀柳、水仙、五代同堂、蘭花外，並寫道：「繁花似錦，花開富貴」。而且從顧紀筠上載年花的照片，更可知其家居可賞維港靚景。

此外，其大廳更放置新年不能少的賀年花----桃花，旁還放有多盆年桔。雖然既放巨型桃花又有多多盆年桔，大廳仍有足夠活動空間。

【教育下一代】毋須向孩子揭示社會不公平　顧紀筠：希望下一代快樂地成材

    點擊圖片放大
    +10
    +9

不怕「輸在起跑線」

眾所周知，顧紀筠是娛圈富婆，可是她不但不是「贏在起跑線」，甚至在徙置區長大，年少時已立志要脫貧，她曾接受TOPick專訪稱：「重點不是我們贏在起跑線，我們的起跑線已很低，就是因為我們很低，才會變得更加懂得怎樣做人。」

她在17歲中五畢業後曾在胡楓的影片發行公司任職文員，後到珠寶批發行任職銷售員，然後加入麗的電視台。

最新影片推介：林明禎專訪

不斷努力進修

女藝人大多想演劇集爭取做女一，她卻不介意當主持，更曾創下1年參與580個電視節目的紀錄：「那年代，很少人喜歡做主持，無興趣、好難紅、好多要求等等，所以我做很多show，可以一日『出街』4、5個節目，都是由我主持。」

不過中學畢業的她自覺自己「唔夠料」，所以一直利用工餘時間進修，平面設計、工商管理，甚至佛學、烹飪也去學，不斷裝備自己，她向TOPick表示：「因為深信有一日，不知那機會是否來到身上的時候，可以揹著這把『刀』出來舞兩下。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

態度改變命運

一直勤力工作「爆晒騷」的顧紀筠，在90年代已賺到第一桶金，因為有感在電視工作上已樽頸位，於是決心解約往紐約修讀珠寶鑑證。後來，她更建立自己的珠寶品牌。

她語重心長說：「我想和年青人分享，即使這個年代沒有太多機會給你學習及嘗試，但只要一樣東西，我覺得你都有機會會贏，就是學怎樣做人。做人的態度可以取決於你將來會變成一個怎樣的人，怎樣的人會取決於你成就的高低。」

因此，顧紀筠常掛在口邊，很多人成功都是源於態度：「做人的態度重要過他的際遇，有些人際遇很差，但都可以扭轉局勢。」

同場加映：新春賀年菜小尖椒豚肉爆炒海參

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【揚眉女子】顧紀筠曾住徙置區發憤脫貧　廿多歲半山置業兌現中學許下承諾
17:19 2020/10/15
【揚眉女子】顧紀筠曾住徙置區發憤脫貧　廿多歲半山置業兌現中學許下承諾
【說聲謝謝】說謝謝是沒有成本的禮物 顧紀筠：受禮的人會感覺無比珍貴
10:52 2021/06/18
【說聲謝謝】說謝謝是沒有成本的禮物 顧紀筠：受禮的人會感覺無比珍貴
【鶼鰈情深】結婚18年丈夫每頓飯不厭其煩邀試新菜 顧紀筠：像熱戀時有種溫度
11:01 2021/12/16
【鶼鰈情深】結婚18年丈夫每頓飯不厭其煩邀試新菜 顧紀筠：像熱戀時有種溫度

你可能感興趣

【揚眉女子】顧紀筠曾住徙置區發憤脫貧　廿多歲半山置業兌現中學許下承諾
17:19 2020/10/15
【揚眉女子】顧紀筠曾住徙置區發憤脫貧　廿多歲半山置業兌現中學許下承諾
【說聲謝謝】說謝謝是沒有成本的禮物 顧紀筠：受禮的人會感覺無比珍貴
10:52 2021/06/18
【說聲謝謝】說謝謝是沒有成本的禮物 顧紀筠：受禮的人會感覺無比珍貴
【鶼鰈情深】結婚18年丈夫每頓飯不厭其煩邀試新菜 顧紀筠：像熱戀時有種溫度
11:01 2021/12/16
【鶼鰈情深】結婚18年丈夫每頓飯不厭其煩邀試新菜 顧紀筠：像熱戀時有種溫度
顧紀筠 娛樂人物職業 演員 正能量 豪宅

最高瀏覽

【夫妻關係】官恩娜神隱半年突放閃賀結婚7年　Ella罕有示愛︰你是我的完美丈夫
18:28 2022/02/04
【夫妻關係】官恩娜神隱半年突放閃賀結婚7年　Ella罕有示愛︰你是我的完美丈夫
【第五波疫情】消息：今日新增約350宗確診個案　初步陽性約150宗
今日 11:44
【第五波疫情】消息：今日新增約350宗確診個案　初步陽性約150宗
【利是小偷】8歲表弟拜年擅自入房偷利是錢　港女震驚︰打開櫃桶得返吉封
18:55 2022/02/04
【利是小偷】8歲表弟拜年擅自入房偷利是錢　港女震驚︰打開櫃桶得返吉封