【明星豪宅】顧紀筠騷賀年花展現家居氣派　由徙置區住到半山靠一個人生座右銘

▲ 顧紀筠豪宅曝光。

顧紀筠在農曆新年期間於個人IG上載家中的各種賀年花，有銀柳、水仙、五代同堂、蘭花外，並寫道：「繁花似錦，花開富貴」。而且從顧紀筠上載年花的照片，更可知其家居可賞維港靚景。

此外，其大廳更放置新年不能少的賀年花----桃花，旁還放有多盆年桔。雖然既放巨型桃花又有多多盆年桔，大廳仍有足夠活動空間。

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不怕「輸在起跑線」

眾所周知，顧紀筠是娛圈富婆，可是她不但不是「贏在起跑線」，甚至在徙置區長大，年少時已立志要脫貧，她曾接受TOPick專訪稱：「重點不是我們贏在起跑線，我們的起跑線已很低，就是因為我們很低，才會變得更加懂得怎樣做人。」

她在17歲中五畢業後曾在胡楓的影片發行公司任職文員，後到珠寶批發行任職銷售員，然後加入麗的電視台。

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不斷努力進修

女藝人大多想演劇集爭取做女一，她卻不介意當主持，更曾創下1年參與580個電視節目的紀錄：「那年代，很少人喜歡做主持，無興趣、好難紅、好多要求等等，所以我做很多show，可以一日『出街』4、5個節目，都是由我主持。」

不過中學畢業的她自覺自己「唔夠料」，所以一直利用工餘時間進修，平面設計、工商管理，甚至佛學、烹飪也去學，不斷裝備自己，她向TOPick表示：「因為深信有一日，不知那機會是否來到身上的時候，可以揹著這把『刀』出來舞兩下。」

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態度改變命運

一直勤力工作「爆晒騷」的顧紀筠，在90年代已賺到第一桶金，因為有感在電視工作上已樽頸位，於是決心解約往紐約修讀珠寶鑑證。後來，她更建立自己的珠寶品牌。

她語重心長說：「我想和年青人分享，即使這個年代沒有太多機會給你學習及嘗試，但只要一樣東西，我覺得你都有機會會贏，就是學怎樣做人。做人的態度可以取決於你將來會變成一個怎樣的人，怎樣的人會取決於你成就的高低。」

因此，顧紀筠常掛在口邊，很多人成功都是源於態度：「做人的態度重要過他的際遇，有些人際遇很差，但都可以扭轉局勢。」

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