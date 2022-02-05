【檢疫隔離】家居檢疫與家居隔離有何條件？　確診者將來或在家隔離

▲ 本港今日有多幢大廈出現傳播，部分住戶須撤離。（陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂，食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局行政總裁高拔陞和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生下午（5日）交代最新疫情發展。新增351宗確診個案，初步陽性約200宗，均創兩年疫情單日新高，有161宗個案未追查到感染途徑。

食物及衞生局局長陳肇始公布最新檢疫隔離安排，考慮到確診個案不斷上升，公立醫院第一級傳染病床接近飽和，已有7間酒店作為密切接觸者的隔離措施，公布竹篙灣改為社區隔離設施，作為沒有徵狀的人士或者徵狀輕微人士，至於次密切接觸者安排居家隔離，有關居家隔離者需要戴電子手帶 、定期檢測及匯報身體情況 ，同時要確認陰性才可完結檢疫，以及由親友負責起居飲食

▲ 食物及衞生局局長陳肇始公布最新檢疫隔離措施。（黃建輝攝））

她解釋家居檢疫，指有需要檢疫的人士，包括密切接觸者或者次密切接觸者，會因應風險，可以考慮在家中檢疫，希望可以作分流作用。這個安排亦是有要求，家居檢疫時需要不同的感染控制的措施，而且每日需要留意自己的身體狀況，需要戴手帶等。詳情可看：【居安抗疫】

至於家居隔離，現時醫管局已有隔離病床， 例如亞博館有社區治療設施，民安隊會用竹篙灣的檢疫中心作為社區隔離設施，讓沒有徵狀或者徵狀很輕微的人士，他們需要隔離而未必需要治療，如果一旦再飽和，可以考慮讓這些人士在家居隔離。她強調有關安排只是應變措施，現時已經作出很多準備，同時亦配合增加檢測量，以達至早發現、早隔離、早治療。

換言之，將來受感染者或者確診者，有機會在家中隔離，未必需要到醫院或社區隔離設施。醫管局行政總裁高拔陞補充，家居隔離是一個康後安排，對象是是受感染後的確診者，因為Omicron疫情下，絕大部分人士都需要隔離，但公立醫院需要保留醫院病床為比較有需要接受治療的病人。

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至於如何判斷哪些患者可以家居隔離，他指出需要考慮4大方面，第一是年紀、第二是病史，例如有沒有長期病患、有沒有徵狀，以及第三有沒有打疫苗，因為打疫苗後會減低在醫院接受治療的需要，第四是家居環境，因為如果家居環境不許可，亦未必適合家居隔離的安排。

▲ 醫院管理局（醫管局）行政總裁高拔陞醫生。（黃建輝攝)

而家居檢疫方面，衞生署署長林文健解釋，家居檢疫有4大原則，包括看看本身家居環境是否適合，例如密切接觸者及次密切接觸者是否居於劏房、是否共用廚廁等，其次是他要視乎個別人士的身體狀況，是否年紀大、是否懷孕、是否可以照顧自己，以及有沒有打疫苗等。最重要原則就是如果是弱勢人士，或者長者難以照顧自己，盡量安排在醫院或者檢疫中心。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋