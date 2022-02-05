【污水陽性】灣仔及中西區污水陽性　涉山頂道、馬己仙峽道及紅棉路一帶

▲ 多區驗出污水呈陽性，政府呼籲居民及工作人士檢測。（黃建輝攝）

今日新增351宗確診個案，其中本地感染個案有343宗，180多宗個案屬相關個案，尚有161宗個案感染源頭有待釐清。本港至少5幢樓宇因出現傳播，部份住戶須撤離。



政府表示，為跟進在九龍城、大埔、灣仔及中西區的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將會由明日（６日）起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測 。

政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」

污水監測區域九龍城-048(KC-048) ─ 啟晴邨

▲ 九龍城污水區。

污水監測區域大埔-8A ─ 大埔大元邨、八號花園、翠屏花園、海寶花園、美新大廈

▲ 大埔污水監測區。

污水監測區域灣仔-1A （山頂道、馬己仙峽道及紅棉路一帶）

▲ 灣仔及中西區污水陽性範圍。

如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。政府強調，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測。巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快到檢測中心接受檢測。



另外，環保署已把因應污水檢測呈陽性而發出強制檢測公告的地區範圍及相關資訊上載至「同心抗疫」專題網站的本地情況互動地圖上，方便市民查看。詳情可瀏覽網頁。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋