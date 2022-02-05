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【封區強檢】沙田新翠邨新月樓新偉樓、屯門大興邨興昌樓、興泰樓【不斷更新】

社會 19:09 2022/02/05

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

沙田新翠邨新月樓、新偉樓圍封區強檢。（黃建輝攝）

本港今日新增破紀錄的351宗確診個案，其中本地感染個案有343宗，目前完成調查的180多宗個案屬相關個案，尚有161宗個案感染源頭有待釐清。

【19:00】

限制屯門大興街6號大興邨興昌樓（不包括位於地下的房屋署元朗（二）分區保養辦事處、香港復康會─社區復康網絡（大興中心）、鄰舍輔導會大興宿舍及屯門青年協會）及大興街2號大興邨興泰樓（不包括位於地下的屯門地政處寮屋管制隊辦事處、地政總署清拆（二）辦事處（屯門分處）及扶康會潔康之家），見附件）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（6日）上午約八時三十分完成此行動。

上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

今晚屯門、沙田多處封區檢測。（黃建輝攝）

【19:00】

晚上７時起限制在沙田新翠邨新月樓及新偉樓列為「受限區域」，區域內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（6日）上午約八時三十分完成此行動。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：蘇文軒

 

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