張進翹即席揮毫寫揮春　Manson珍惜與親友相聚時光

▲ 歌手張進翹

張進翹（Manson）應香港開電視主播馬梓軒邀請拍賀年特輯，更即席揮毫寫揮春。Mason玩「食字」分別寫上「金虎與共」及「翹盼幸福」。

他解釋當中含意稱：「我寫『翹盼幸福』係想送畀每一位香港人，只要我哋願意選擇開心，選擇幸福就會幸福！但點解要翹盼呢？就係希望大家就算喺困難嘅情況，或者疫情之下，都可以保持自信同埋健康嘅身體，去期盼我哋嘅幸福來臨！」

最新影片推介：林明禎專訪

過年與家人行山

談及農曆新年的活動，Manson笑言大掃除是每年必做的事：「因為我間房好亂呀，哈哈！我已經搞唔清楚自己本身係鍾意整齊還是鍾意邋遢！另外，過年我同屋企人一定會去行山，我哋通常去龍脊，嗰度都算易行，同埋行山嗰陣都成日撞見朋友，好開心！一家人行山嘅話，去龍脊都係一個唔錯嘅選擇！」

過年期間，Manson除珍惜與家人朋友相聚，品嚐賀年糖果亦是重要一環：「我好鍾意食瑞士糖！去親婆婆屋企拜年，佢個攢盒一定會有好多糖，然後我就會食晒裡面紫色提子味嘅糖，然後其他親朋戚友就會問點解冇晒提子味嘅？其實就係比我食晒！」