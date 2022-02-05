  • 16°C
香港時間 : 2022205日 (週六) 18:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張進翹即席揮毫寫揮春　Manson珍惜與親友相聚時光

娛樂 18:08 2022/02/05

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

歌手張進翹

張進翹（Manson）應香港開電視主播馬梓軒邀請拍賀年特輯，更即席揮毫寫揮春。Mason玩「食字」分別寫上「金虎與共」及「翹盼幸福」。

他解釋當中含意稱：「我寫『翹盼幸福』係想送畀每一位香港人，只要我哋願意選擇開心，選擇幸福就會幸福！但點解要翹盼呢？就係希望大家就算喺困難嘅情況，或者疫情之下，都可以保持自信同埋健康嘅身體，去期盼我哋嘅幸福來臨！」

最新影片推介：林明禎專訪

過年與家人行山

談及農曆新年的活動，Manson笑言大掃除是每年必做的事：「因為我間房好亂呀，哈哈！我已經搞唔清楚自己本身係鍾意整齊還是鍾意邋遢！另外，過年我同屋企人一定會去行山，我哋通常去龍脊，嗰度都算易行，同埋行山嗰陣都成日撞見朋友，好開心！一家人行山嘅話，去龍脊都係一個唔錯嘅選擇！」

過年期間，Manson除珍惜與家人朋友相聚，品嚐賀年糖果亦是重要一環：「我好鍾意食瑞士糖！去親婆婆屋企拜年，佢個攢盒一定會有好多糖，然後我就會食晒裡面紫色提子味嘅糖，然後其他親朋戚友就會問點解冇晒提子味嘅？其實就係比我食晒！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【真話｜廢話】賣字+麥曦茵文字創作者跨界合作　揭示日常話語真與廢
16:38 2022/01/28
【真話｜廢話】賣字+麥曦茵文字創作者跨界合作　揭示日常話語真與廢
【月光之約】張進翹+李敏合演《三生三世愛情餘味》MV　Manson：愛到欲生欲死的痛【有片】
18:58 2022/01/06
【月光之約】張進翹+李敏合演《三生三世愛情餘味》MV　Manson：愛到欲生欲死的痛【有片】
【IT狗】岑珈其由「萬年學生」升為電影男一 　感激太太一直無條件支持追夢
16:06 2022/01/21
【IT狗】岑珈其由「萬年學生」升為電影男一 　感激太太一直無條件支持追夢

你可能感興趣

【真話｜廢話】賣字+麥曦茵文字創作者跨界合作　揭示日常話語真與廢
16:38 2022/01/28
【真話｜廢話】賣字+麥曦茵文字創作者跨界合作　揭示日常話語真與廢
【月光之約】張進翹+李敏合演《三生三世愛情餘味》MV　Manson：愛到欲生欲死的痛【有片】
18:58 2022/01/06
【月光之約】張進翹+李敏合演《三生三世愛情餘味》MV　Manson：愛到欲生欲死的痛【有片】
【IT狗】岑珈其由「萬年學生」升為電影男一 　感激太太一直無條件支持追夢
16:06 2022/01/21
【IT狗】岑珈其由「萬年學生」升為電影男一 　感激太太一直無條件支持追夢
張進翹 家庭關係 香港開電視 農曆新年 歌手

最高瀏覽

【夫妻關係】官恩娜神隱半年突放閃賀結婚7年　Ella罕有示愛︰你是我的完美丈夫
18:28 2022/02/04
【夫妻關係】官恩娜神隱半年突放閃賀結婚7年　Ella罕有示愛︰你是我的完美丈夫
【第五波疫情】消息：今日新增約350宗確診個案　初步陽性約150宗
今日 11:44
【第五波疫情】消息：今日新增約350宗確診個案　初步陽性約150宗
【利是小偷】8歲表弟拜年擅自入房偷利是錢　港女震驚︰打開櫃桶得返吉封
18:55 2022/02/04
【利是小偷】8歲表弟拜年擅自入房偷利是錢　港女震驚︰打開櫃桶得返吉封