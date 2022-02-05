【員工確診】港鐵一名站務員確診　年初三曾上班

▲ 港鐵公司表示，一名在紅磡站工作的站務員今日（5日）確診感染新冠病毒。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，今日（5日）新增351宗確診個案，其中343宗個案屬於本地病例，有8宗輸入個案。本地個案大部分涉及Omicron變種病毒，24宗懷疑涉及Delta個案，部分個案仍在分析。本地個案當中，有182宗與早前個案有關連，161宗仍在調查。初步陽性個案約200宗。詳情即看：【確診數字】

港鐵公司表示，一名在紅磡站工作的站務員今日（5日）確診感染新冠病毒，現正在醫院接受治療。港鐵指該名員工因早前曾接觸確診感染者的家屬，其後發現不適而到醫院求診，並在醫院接受檢測，檢測結果今日呈陽性。

港鐵指該名員工在紅磡站工作，最後上班日期為2月3日，工作時一直有按規定戴上口罩。公司經追蹤後確定沒有港鐵員工被界定為密切接觸者。公司亦同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，包括以｢雙氧水霧化消毒機械人｣為上述地點進行深層清潔及消毒。

港鐵強調自疫情以來一直嚴格執行各項防疫措施，要求員工上班前必須量度體溫，及在工作時配戴口罩，並會為同事提供口罩及其他防護裝備，亦會提醒同事時刻注意個人衛生及健康，同時加強全綫車站及列車的清潔和消毒工作，包括清潔工人以 1:99 漂白水清潔車站內乘客經常接觸到的地方，例如扶手電梯、升降機及售票機等，車站亦加強抽入新鮮空氣，令空氣更加流通。

另外，港鐵亦為乘客在列車車廂內經常接觸的地方噴塗「納米銀二氧化鈦」殺菌劑，並自疫情出現起，引入｢雙氧水霧化消毒機械人｣，為車站、車廂及其他鐵路處所進行深層消毒。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋