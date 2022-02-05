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【快速測試】觀塘屯門污水樣本陽性　民政署向住戶及清潔物管員工免費派快速測試套裝

社會 18:27 2022/02/05

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屯門民政事務處向屯門良景邨的物業管理公司分發2019冠狀病毒病快速測試套裝，供住戶、清潔員工及物管員工作自願檢測。(政府新聞處)

因應觀塘及屯門採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（５日）向區內相關屋邨住戶、清潔員工及物管員工派發共約39,000套快速測試套裝。

​觀塘民政事務處今日透過物業管理公司向鯉魚門邨鯉生樓和鯉意樓、油塘高翔苑、高怡邨的住戶、清潔員工及物管員工派發共約20,000套快速測試套裝作自願檢測。屯門民政事務處今日亦透過物業管理公司向良景邨良華樓、良傑樓、良賢樓、良英樓、良萃樓、良偉樓、良俊樓、良智樓的住戶、清潔員工及物管員工派發共約19,000套快速測試套裝作自願檢測，以期及早識別感染者，保障患者和他們的家人，惟政府強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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