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【明星理財】張建聲將開發「招積」NFT　彭家麗鼓勵逆境自強

娛樂 16:00 2022/02/05

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張建聲聯同歌手彭家麗、藍杰、藝人鄺家瑜向傳媒拜年。

演員張建聲（Justin）聯同歌手彭家麗、藍杰、藝人鄺家瑜日前一同向傳媒拜年，四人亦分享了最新近況。

近期娛圈不少藝人投入NFT（非同質化代幣）熱潮，張建聲也透露將會發行10幅電腦手繪「招積」NFT，也會再出一組劇照形式NFT，由於是限量發行，他也會向朋友問意見才決定定價。

而彭家麗(Angela) 的新歌《醜怪》剛於2月初正式派台，Angela寄望歌曲能得到聽眾共鳴，獲得迴響。

彭家麗推出新歌。

她說七年沒出過新歌，因受《醜怪》歌詞觸動，道出心聲，要逆境自強。回想當初入娛樂圈時不愛說話，常感不能融人圈子，現在說話多了，但仍然有自己的原則。

另外，藍杰(Kit Lam)正在為個人第二首單曲錄音。新一年希望在唱歌，演戲及結他方面持續增進自己，希望可以接觸不同的電影題材及和不同的音樂人合作，發掘不同的自己。

鄺家瑜(Maryjane) 在2月4日正式宣佈加盟Tech Channel，自言對唱歌沒有太大信心，所以希望向影視發展，攻讀犯罪心理學碩士及學過拳擊的Maryjane希望可以把知識運用到演戲上。

最新影片：林明禎訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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