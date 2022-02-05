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【快速檢測】政府採購快速抗原檢測包推全民快速檢　測試棒C同T有咩意思？

社會 19:08 2022/02/05

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林鄭月娥手持快速抗原檢測的測試棒。（曾耀輝攝）

因應本港新冠肺炎疫情嚴峻，特首林鄭月娥昨日（4日）公布將推出「全民自我檢測」計劃，政府已採購大量快速抗原檢測包供全民進行快速檢測。根據政府提供的教學片段解釋，市民採樣時要將採樣棒放入鼻孔內壁，打至少5個大圈，然後在另一個鼻孔重複動作。

整個檢測包會提供一瓶測試溶液瓶、一支測試棒及一支採樣棒。首先要拿出採樣棒，按上述步驟收集鼻拭子樣本，再將採樣棒混合到測試溶液中至少攪拌20下，再將測試溶液約3滴，慢慢滴進測試棒開口，等候20分鐘就有結果。

測試棒上會有C、T的2個英文字母，假如檢測完成，測試棒的C字位置出現一條線，即代表檢測結果為陰性；如C和T同時出現一條線即為陽性。如果沒有出現任何線或只有T位置有線，代表採樣有問題，要使用另一支全新的測試棒重新檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：蘇文軒

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