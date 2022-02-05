【快速測試套裝】自行檢測要等20分鐘　測試棒「C」同「T」有何意思？【附教學影片】

▲ 林鄭月娥手持快速抗原檢測的測試棒。（曾耀輝攝）

因應本港新冠肺炎疫情嚴峻，（5日）再新增351宗確診個案，約200宗初步陽性個案，創2年疫情單日新高。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府現時正加緊快速測試套裝採購工作，爭取在本月內有足夠快速測試套裝供全香港市民使用，作為輔助核酸測試的工具以盡快找出社區隱形感染者，使用有關測試套裝有何注意？

根據政府提供的教學片段解釋，市民採樣時要將採樣棒放入鼻孔內壁，打至少5個大圈，然後在另一個鼻孔重複動作。

整個檢測包會提供一瓶測試溶液瓶、一支測試棒及一支採樣棒。首先要拿出採樣棒，按上述步驟收集鼻拭子樣本，再將採樣棒混合到測試溶液中至少攪拌20下，再將測試溶液約3滴，慢慢滴進測試棒開口，等候20分鐘就才可以讀取結果，時間不可過長或過短，結果呈陽性應盡快到急症室求診。

測試棒上會有C、T的2個英文字母，假如檢測完成，測試棒的C字位置出現一條線，即代表檢測結果為陰性；如C和T同時出現一條線即為陽性。如果沒有出現任何線或只有T位置有線，代表採樣有問題，要使用另一支全新的測試棒重新檢測。有關快速測試只用作自願檢測，不能替代強制檢測。

詳細教學影片，即按此

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：蘇文軒